近日，西安眼得乐医疗科技有限公司（眼得乐）宣布完成由元生创投领投，中欧盛世、太盟投资集团跟投的亿元B轮融资。融资所获资金将用于加快眼得乐新一代创新材料人工晶状体的临床及已上市产品的商业化布局等。

2014年，郭光旭与美国国家工程院院士Dr. Len Pinchuk达成合作，购买了其材料发明专利，并于2015年正式创办眼得乐。经过近9年时间的持续攻关，眼得乐采用独家拥有的“交联聚烯烃”医用高分子材料研发生产出全球最新一代新材料人工晶状体，并于2021年11月启动全国多中心临床试验，成为全球眼科行业近30年来首个进入临床的新材料人工晶状体。

眼得乐独家拥有全球发明专利的交联聚烯烃人工晶状体具有更好的生物相容性、材料稳定性和优异的光学、力学等特性，其超大的光学面和微小切口植入，可为白内障患者带来更安全长效的临床益处和体验。

元生创投合伙人顾磊敏表示：“眼科医疗器械一直是我们关注的领域之一。眼得乐在郭总的带领下，深厚的积累和强大的研发能力带来了丰富的产品线且有创新，公司的新材料创新及高分子医用材料的合成生产能力突出。眼得乐汇聚了全球顶尖的科学家，形成了经验丰富、优势互补、务实高效的强大团队。我们对眼得乐的发展前景充满信心。”

中欧盛世负责人姚伟表示：“中欧盛世很高兴能有机会投资眼得乐，公司拥有强大的团队，并在人工晶状体、医用高分子材料及产品的工艺上具有领先技术和生产能力，中欧期待着眼得乐在未来发展中更上一层楼。”

太盟投资集团表示：“太盟在2020年首次投资了眼得乐A轮融资，看好眼得乐的团队和发展前景。过去的两年里，眼得乐团队克服了重重困难，取得了多个产品研究及生产和创新方面的里程碑业绩，我们对公司的发展更有信心。在这次的B轮融资，太盟继续加持，期待着公司再创佳绩。”