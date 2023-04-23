现代汽车正在开发一款月球探测车，希望有朝一日能部署在月球表面。该计划是在明年下半年准备好工作原型进行测试，并希望模型能在 2027 年之前准备好执行实际任务。公司去年和韩国的六个航空航天研究小组签了协议, 就决定这应该是第一个项目。

漫游者将使用现代和起亚的技术，同时配备摄像头芯片和激光雷达以实现自动驾驶功能；用于驱动系统的电机、车轮和悬架，以及用于月球充电的太阳能电池板和电池。不过，您看到的不是 i30 N 启发的越野车的开端：这款漫游者将设计用于携带科学设备，帮助宇航员进行挖掘和挖掘等工作。

热管理和辐射屏蔽将使漫游车能够在月球表面的极端条件下运行，预计重量约为 70 公斤。

现代汽车集团执行副总裁 Yong Wha Kim 表示：“现代汽车集团一贯表示，其目标是为扩大人类影响力和人类出行体验的范围做出贡献。” “探月机动化发展模式的开创，不仅体现了这一目标，也展现了我们面对重大挑战取得实效的雄心壮志。随着火星车的发展，我们正在超越陆地、海洋和空中的机动性，扩展到太空机动性。”

当原型准备就绪后，测试将在“类似于月球表面”的某个地方进行，“计划是将探测器降落在月球南极附近，以执行各种科学任务。”

现在所需要的只是一枚到达那里的火箭。也许到 2027 年，埃隆·马斯克 (Elon Musk) 会想出如何阻止星际飞船爆炸的方法……