4月以来，上海交通大学闵行校区京东快递站点里的“绿色”包裹逐渐多了起来，这些包裹的包装便是京东物流的“青流箱”。在第54个世界地球日来临之际，在此前广泛应用的基础上，京东物流还将陆续投放循环包装150万个循环快递包装，推广循环包装的共享回收模式，至2024年底，仅这一举措将减少纸箱、泡沫箱、塑料袋等一次性包装超1亿个。

据悉，此次京东物流开展的可循环包装规模化试点项目已经过国家发展改革委、商务部、国家邮政局正式审批，成为通过审批后行业首家开展末端共享回收模式试点的物流企业。通过试点工作的展开，将助力行业探索形成可复制、可推广、可持续的可循环快递包装规模化应用模式。

在此次试点中，京东物流将重点投放循环保温周转箱和青流箱（堆叠结构中空板箱），并探索循环快递包装袋在特定场景中应用。循环包装将采用标准化尺寸，取消品牌元素印刷，有助于行业内实现资源共享、模式共用。

此次循环快递包装规模化试点将主要应用于自营电商和个人寄递等场景。具体而言，京东物流将在全国超30个城市规模化投放循环包装，在京东快递站点的个人寄递和商家揽收中使用循环包装进行打包，并优先用于同城寄递业务。

同时，京东物流还将联合多家品牌商，在工厂生产、加工环节使用循环箱进行包装，力求将商品包装与快递包装进行一体化结构设计，在物流环节取消二次包装操作，依托末端社区循环回收网络，实现循环包装在品牌工厂和消费者之间高效循环。

而在末端回收环节，京东物流将联合灰度环保科技（上海）有限公司（简称“灰度公司”）联合搭建末端共享回收基础设施，依托社会化回收资源完成循环包装在末端的回收，解决快递行业循环包装回收难的现状。此外，试点项目将建设多个循环包装调度中心，用于循环包装的资源调拨、空箱清洗消杀等，实现循环包装在行业内快速流转，助力降本增效。

京东物流与灰度公司还将以循环包装回收站为单元建立“绿色账本”，用数字化方式管理循环包装的使用与回收，打通电商和快递企业之间的循环包装流转信息，实现循环包装的全流程可视化。

同时，为了鼓励商家、消费者践行绿色环保的消费理念，积极使用循环包装，京东物流将联合品牌商家投入循环包装绿色专项补贴，同时也将积极推动建立绿色消费模式，通过个人碳账户建立消费者的绿色积分体系，在鼓励消费者主动参与使用循环包装的同时，更将持续探索绿色信用机制，将绿色消费理念深度融入消费者生活。此外，京东物流还将积极探索开展社区共享回收模式，鼓励消费者自主返还循环包装至社区指定场地，培育消费者绿色循环生活方式。