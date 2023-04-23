科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.04.17-2023.04.23）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

除了新加坡和印尼，对本栏目来说，VinFast可能是另一个最为常见的词语。

在几乎每隔一周都会有新动态的日子里，这一次，我们又迎来了这个老面孔——VinFast在本周一表示，将在下月起陆续向美国和加拿大市场交付第二批VF 8电动汽车（共1879辆）。而作为这一事件的背景，此前，VinFast曾在3月初时就美国市场客户展开了其VF 8电动汽车的首批交付（共45辆）。

到了这里，我们似乎可以感觉到这家几度延期交付，并且曾陷入“停产”质疑的新能源新秀（虽然这种做法在业界也相对较为常见）终于可以开始去步入它的正轨。但如果从实际角度来看，或者说从此前的对外宣言上来看，VinFast可能仍有着一段略长的距离。

把时间拨回去年9月份。当时，VinFast表示，其VF 8和VF 9的全球订单已达到6.5万份。而从这一数据来看，尽管在当月VinFast表示已向越南用户交付了100辆VF 8的订单，加上下个月和3月份已经交付的北美市场订单（如果顺利交付的话），VinFast的现有交付量也不过近2000辆。

当然，VinFast所要面对的交付挑战不止于此。结合去年的数据，VinFast为自己定下的目标是，到2026年，希望其电动汽车可以达到75万辆的年销量。并且，在未来五到六年内，能够制造并卖出100万辆电动汽车。于此，不难发现，留给VinFast的时间并没有剩下太多。要知道，尽管新能源市场是在近些年才兴起的，特斯拉达到百万年产量也经历了近20年的时间。

而把视角移回国内，作为新能源车产销全球第一大国，去年期间，国内的新能源汽车销量为超688万辆，除了遥遥领先的比亚迪（近180万辆），第二名上汽通用五菱也“仅仅只有”44.2万辆。那么从这一点出发，尽管全球新能源车市场会在接下来继续呈现出亮眼趋势，对于这家来自越南的造车新势力来说，在具体行动方面，VinFast的故事也才刚刚进入序章。所以，接下来，也敬请期待它的后续（海量）呈现吧。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

VinFast计划向北美交付第二批电动汽车：据悉，越南新能源车企VinFast于本周一表示，将向美国和加拿大市场交付第二批VF 8电动汽车。据了解，该批次共包括1879辆VF 8，其中美国市场有1098辆，剩余的781辆将交至加拿大。VinFast在一份声明中表示，这些车辆预计将于5月交付给美国客户，加拿大客户则预计于6月收到。值得一提的是，VinFast也透露，对于欧洲市场，其第一批出口的VF 8电动汽车预计将于今7月中旬开始交付，共700辆。

马来西亚计划在明年推出第二个5G网络：据外媒援引知情人士消息表示，为了打破当地的垄断局面以及促进市场良性竞争，马来西亚当局日前表示，计划于明年推出国内的第二个5G网络。作为背景，马来西亚国家机构Digital Nasional Bhd的5G推广计划自2021年12月启动以来一再推迟，其原因是因为业界对该服务的定价、透明度、以及国有化垄断的担忧。

2022年，东南亚PE交易额同比下跌过半：据咨询机构贝恩日前发布的一份报告显示，2022年期间，由于经济前景不确定和退出条件方面的挑战，东南亚PE交易额较上年同比下跌了52%。此外，另有数据指出，同期，东南亚PE的交易数量也下降了15%。不过，尽管如此，该报告也指出，从长远来看，东南亚仍然是一个吸引资本部署的地方，因为与亚太地区其他地区相比，东南亚的韧性更加优秀。

投融资

健身初创公司Fit Hub获得650万美元：Fit Hub成立于2020年8月，是一家主打性价比的健身品牌，致力于为印尼的中低收入群体提供能负担得起的健身场所。而作为Fit Hub的成立出发点，据介绍，在印尼，办一张健身房会员卡的平均月费可达50美元，相比之下，Fit Hub只收取17美元。目前，Fit Hub已在印尼的14座城市开设了60多家线下分店，并已经收获了超5万名付费会员，并且其中有一半人士为初次去健身房的群体。

瞄准高端医疗健康市场，Mito Health获得170万新元融资：Mito Health是Tee-Ming Chew与Kenneth Lou联合他人于最近新创立的一家企业，两位曾在22年时退出了其一手创立的个人理财初创公司Seedly（成立于2016年）。据介绍，当前阶段，Mito Health的主要关注对象为新加坡的高管人士，通过客户的诊断结果和来自可穿戴设备的数据，基于人工智能技术为其提供定制化的健康计划——涉及饮食营养、锻炼、补充剂、睡眠、心理健康五个领域，并重点聚焦延长客户的健康寿命。

作为Mito Health的优势，该公司表示，多数情况下，只有运动员和超级富豪才能拥有一支随叫随到且深度了解自身健康情况的医疗团队。然而，通过将专业知识和人工智能模型相结合，Mito Health可以将这种门槛降低到一定范围之内，让更多人士体验到这种服务。

新加坡拼车平台Ryde获得200万美元融资：Ryde成立于2014年，以拼车服务起家。而作为Ryde的一大特色，Ryde表示，用户最早可以在乘车前10分钟或最多提前一周预定乘车服务（Ryde在官网上称其App为全球首个实时拼车App）。

印尼渔业养殖初创公司eFishery或将成为独角兽：成立于2013年的eFishery是一个专注于为水产养殖群体提供一站式数字化解决方案的综合平台。从养殖技术到饲养培育再到融资借贷以及采购销售，eFishery都可以提供相应的服务内容。

新加坡换电平台Oyika获得1080万美元融资：Oyika成立于2018年，主要致力于帮助电动车企业（主要为两轮电动车）开发充电及换电基础设施（也可以为其提供电池）。而基于这些合作，Oyika可以通过旗下App帮助用户获悉附近的充/换电站的具体位置及空余情况。