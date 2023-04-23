虽然 Rivian 没有致力于 CarPlay 支持，但这家电动汽车制造商正在计划一些苹果粉丝会喜欢的其他功能。在本周最近的问答环节中，Rivian 的软件开发负责人 Wassym Bensaid 透露，该公司正在积极测试支持，以允许 Apple Watch 作为 R1T 和 R1S 车辆的钥匙。据Rivian 论坛上的一位用户称，Bensaid 在问答环节中表示，“正在积极研究/测试对 Apple Watch 作为关键的支持”，并且在公司未来软件更新的“路线图”上。

没有共享有关此功能或时间表的更多详细信息。Apple提供了自己的 Car Key 功能，但尚不清楚 Rivian 是否会采用此功能或开发自己的定制解决方案。

同样在活动期间，Bensaid 详细阐述了 Rivian 不支持 CarPlay 的决定。此前， Rivian 首席执行官 RJ Scaringe最近接受了一次采访，他在采访中解释说，RIvian 决定不使用 CarPlay 是因为它希望成为车载软件体验的“仲裁者或主厨”。

Bensaid 补充说，Rivian 正在努力在本地集成 CarPlay 将提供的一些功能，包括改进对通知和短信的支持。该公司还在努力改进自己的语音助手，Bensaid 承认这“不是最好的”。

我们知道短信确实是重要的功能之一，也是客户错过 CarPlay 的原因之一，我们正在努力解决这个问题。我想那些已经在 R1S 上安装了 R1T 的人知道我们今天的语音助手不是最​​好的。因此，我们也在努力进行一些更改和更新。 所以我们一步一步来。第一，整体提升语音助手体验。然后，我们将整合消息传递体验。

最后，Bensaid 证实该公司正在努力将新的音频和视频流服务与自己的信息娱乐系统相集成。这将包括 Apple Music 和 Netflix 之类的东西，尽管 Bensaid 没有就这个话题说太多，因为“这些公司的保密要求非常高。”