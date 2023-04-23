特斯拉发布了其 4680 电池单元计划的非常详细的更新，预计这将对其未来的电动汽车至关重要。自特斯拉在 2020 年电池日公布自己的电池战略以来，4680 电池格式席卷了整个行业。该汽车制造商声称，新设计有可能将电池成本降低 50% 以上；从那以后，它一直在努力将其投入量产，但遇到了一些瓶颈。在发布2023 年第一季度财务业绩后的电话会议上 ，特斯拉详细介绍了其 4680 电池生产情况。

特斯拉工程高级副总裁德鲁·巴格利诺 (Drew Baglino) 谈到 4680 电池时说：

在电池日，我们制定了到 2026 年的五个工作领域的成本降低路线图。我们讨论了电池设计；阳极和阴极材料、结构包概念以及电池工厂本身。从那时起，我们在所有这些方面都取得了进展。对于电池工厂，对于德克萨斯州 4680 工厂，我们正在完成建设、调试、安装和运营的部分过程，如果按照我们在电池日上描述的那样完全爬坡，每吉瓦时的资本支出将比典型的电池工厂低 70%。我们将继续在内华达州等未来工厂扩建中进一步寻求致密化和减少投资的机会。

特斯拉在弗里蒙特的试验工厂生产 4680 电池，但预计将在德克萨斯州的 Gigafactory 达到更高的产量，这就是 Baglino 在这里谈论的“电池工厂”。

他继续：

在电池设计方面，我们不仅正在生产我们在电池日推出的第一代台式电池，而且今天还在德克萨斯州生产了第二个更易于制造的版本。在正极材料方面。根据电池日路线图，我们正在开展多项活动。对于锂，我们的科珀斯克里斯蒂锂精炼厂将于今年 5 月破土动工。我们的目标是在年底开始调试部分设施。该炼油厂采用无硫酸盐精炼工艺，工艺成本低，无酸碱试剂，能耗低。它实际上产生了一种有益的副产品，可以重新用于建筑材料。

这位高管还更具体地更新了其位于德克萨斯州超级工厂的阴极工厂情况：

我们在电池日讨论了所有这些概念。与阴极前驱体一样，我们已经成功展示了我们在电池日上描述的实验室和中试规模的更低工艺成本、零废水前驱体工艺，并且正处于将这项技术纳入我们奥斯汀前端的详细设计阶段阴极设施。在阴极生产方面，我们在奥斯汀的新阴极大楼安装了 50% 的设备和 75% 的公用设施，我们的目标是在本季度和下季度开始干湿调试，目标是在年底前生产出第一种材料。

4680 电池还支持特斯拉的新结构电池组设计。德克萨斯州超级工厂正在生产的 Model Y 是第一款采用这种截然不同的底盘/电池组设计的车型，但特斯拉未来的车辆，包括即将推出的 Cyber​​tuck，预计也会采用这种设计。希望节省的成本只会进一步压低特斯拉的价格。最新一轮的降价以及税收抵免的确定性让更多的用户考虑购买。

Baglino 在这方面进行了更新：

结构包，我们看到在结构包概念上使用 4680 电池的包制造有了很大的改进，资本支出降低了 50%，工厂规模缩小了 66%，而每年的产量相同（千兆瓦时）。我们确实相信结构作为一个概念是一个很好的概念。它更简单。我们将继续在结构上加载电池并将电池组用作车辆的底板，同时迭代设计以在未来的程序中更接近此 A 级架构的 B 级执行。缩小 4680 团队 Q1 的关键在于成本和质量。

这位高管分享了有关本季度产量改进的一些细节，并着重于降低未来成本，为 Cyber​​truck 量产做准备：

我们在这两个方面都做出了重大改进。在得克萨斯州的产量方面，我们环比增长了 50%，单产增加了 12%，峰值产量增加了 20%，单产增加了 20%。总而言之，该团队在本季度实现了 COGS 降低 25%，我们有望在未来 12 个月内实现稳态成本目标。在今年余下的时间里，当我们在明年 Cyber​​truck 之前稳步提高产量时，首要任务是降低 4680 项目的成本。

这是特斯拉 4680 电池计划的最详细更新，可能表明特斯拉开始走出困境。