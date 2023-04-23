近日，新加坡旅游局与微信支付在上海举办战略签约仪式，新加坡旅游局局长陈建隆与微信支付国际业务总裁李培库代表双方签订为期三年的战略合作备忘录，双方将携手为中国游客带来更加智慧便捷的跨境旅游体验，并不断通过微信生态，助力新加坡各行各业实现数字化升级。

“我们非常期待中国游客的回归。微信支付是深受中国游客喜爱的数字工具，我们期待与微信支付的战略合作，能够让游客在新加坡感受到更丰富多元的休闲体验。”新加坡旅游局大中华区首席代表兼执行署长潘政志也表示，新加坡商户可通过接入微信生态以进一步升级数字化能力并更好地服务中国消费者。

微信支付国际业务总裁李培库也对此次合作充满期待，“新加坡是中国出境游热门目的地，也是我们非常重视的市场。过去，我们与新加坡旅游局一起推动了数字支付方式的普及和发展，未来，我们将进一步基于微信生态体系提供数字化智慧解决方案，携手新加坡旅游局共建高质量智慧跨境游。”

签约仪式上，双方公布了战略合作后首波落地活动。5月1日至10月31日，微信支付将联合包括星耀樟宜，凯德商场，万态野生动物世界，圣淘沙等在内的几十家新加坡品质商户推出多重优惠政策，例如中国游客通过微信支付消费可享8折优惠，以进一步吸引中国游客回归。

据中国订票平台携程数据显示，截至4月6日，中国内地出境游产品整体预订量同比增长超18倍；五一假期出境机票搜索量同比去年增长超9倍，其中，新加坡是十大出境游热门目的地之一。由此可以预见，中国跨境游必将成为新加坡的经济增长的新动能。

与此同时，新加坡本地商户正积极通过接入微信生态，为游客回归做准备。东南亚巨头Grab于去年12月上线“Grab境外叫车”微信小程序，微信用户可在新加坡等8个东南亚国家的500多个城市享受直接叫车服务。万态保育集团综合运用微信支付、微信公众号、视频号、小程序等，提升顾客体验，增强游客粘性，游客通过微信小程序，即可享受购买门票、租借婴儿车等服务。

新加坡旅游局自身也积极布局微信生态来连接中国消费者，不仅设立微信公众号、视频号官方账号多角度宣传新加坡旅游相关内容，全新改版上线的“体验新加坡”小程序也在活动上全新亮相。“趣玩狮城”“行程定制”“入境政策”等板块，为中国游客带来诸多游玩攻略及常见问题解答，官方资讯一站式获取。