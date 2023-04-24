2023华硕春季新品发布会于4月24日晚20:00正式召开，此次发布会围绕“大美致简，非凡至远”为主题，推出了包括ProArt 创16 2023、灵耀X Ultra、灵耀13 2023、灵耀X 双屏Pro 2023、灵耀Pro14 2023、无畏Pro16 2023旗舰版在内的多款轻薄本新品。在自然环保与科技创新双重加持下，带来了性能、电池续航、屏幕、产品品质四大升级，为用户提供了致简非凡的轻薄本使用体验。

个性化选择 性能极限释放

针对当下用户多样化的使用需求，此次华硕以极致轻薄、极致性能、极致体验三个维度对新品进行了划分。从最轻薄OLED屏笔记本灵耀13，到高性能轻薄本灵耀X Ultra、日常创作旗舰笔记本灵耀Pro14、全能轻薄本无畏Pro16旗舰版，再到双屏创作全能本灵耀X 双屏Pro以及旗舰性能专业创作本ProArt 创16，每一款在其细分领域均展现出了硬核的创新力与强大的竞争力，为消费者提供了更多个性化选择。

而在具体的产品设计上，在延续轻薄便携特性的同时，华硕对性能配置和散热系统进行了更加深层次地打磨。搭载了全新的13代英特尔处理器和RTX40系显卡，而且部分新品还通过了英持尔Evo平台认证，通过多项工作流程进行的验证考验，确保笔记本拥有超能轻薄体验。

同时辅以冰锋、冰锋Plus、冰川Pro散热系统，并创新性地引入了华硕超高速系统模组封装技术、AAS Ultra风洞结构、键盘进风等散热设计。也正是凭借高性能硬件和卓越散热系统，华硕突破了轻薄本性能极限，结合性能模式切换，以软硬件协同的方式让用户得以在任何场景下都能获得极佳的高效生产力。

灵耀13 2023：薄至1cm+轻约1kg 最轻薄OLED屏笔记本

华硕在产品工业设计上一直是业界标杆的存在，全新灵耀13以极致轻薄刷新了笔记本的便携新高度。通过超薄OLED面板、更薄的摄像头模组以及高密度PCB板等多项工艺技术，让整机做到薄至1cm，轻约1kg。其还贯彻环保理念，采用等离子陶瓷金属材质，金属材质陶瓷触感，防指纹特性，还具备高耐磨性、高耐腐蚀性，经过了20余项严苛品质测试，经久耐用，日常办公更安心。

即使在如此轻薄的情况下，灵耀13依旧加入了领先于同品类的双73扇叶风扇+双出风口+双热管的散热规格，搭配13代英特尔酷睿i7-1355U处理器（可选i5-1335U）和13.3英寸2.8K OLED华硕好屏，充分满足日常办公、娱乐需求。同时内置63Wh容量电池，14小时持久续航，此外，接口方面也毫不妥协，配备2个全功能雷电4 USB-C、USB-A 3.2 Gen 2、HDMI 2.1 TMDS、3.5mm音频插孔，将扩展属性拉满。工艺设计上的大胆突破让灵耀13成为笔记本轻量化时代的标杆。

灵耀X Ultra：超高速系统模组 性能最强轻薄本

越轻薄，性能释放越差是当前许多人对轻薄本的固有印象，而灵耀X Ultra的出现则彻底解决了轻薄与性能难以均衡的问题。其采用的华硕超高速系统模组让主板核心面积减少38%，缩短了CPU与内存之间的距离，为GPU电源组件预留额外空间，增强了内部的导热效率，这也让其搭载上了13代英特尔酷睿i9-13905H处理器、GeForce RTX 4080显卡、32GB LPDDR5X 7467MHz内存等强悍硬件配置。

为了进一步释放硬件的性能实力，灵耀X Ultra的CPU采用了全新液态金属导热介质，同时配备了华硕冰川Pro散热系统，12V游戏本级双风扇+3D曲面VC均热板，配合AAS Ultra风洞散热结构（键盘自动倾斜7°，机身温度降低7℃，增加至少30%气流，3边进风口），使得整机散热效率大幅提升，性能释放高达185W，让高阶创作更加得心应手。此外，灵耀X Ultra还配备3.2K 120Hz 0.2ms OLED触控屏，拥有ASUS Dial华硕旋钮、6扬声器音频系统、96Wh大容量电池等高规格硬件配置。凭借前所未有的旗舰级表现，灵耀X Ultra无疑会成为诸多创意工作者的创作利器。

ProArt 创16 2023：i9-13980HX+冰川Pro散热 高效移动创作

考虑到当下创作者对轻薄本的性能愈发看重，华硕便对新一代ProArt 创16 2023的性能配置和散热也进行了重点升级。其搭载了业内顶级英特尔酷睿i9-13980HX处理器，采用8性能核16效能核总计24核32线程规格，最大睿频可达5.6GHz。显卡可选NVIDIA GeForce RTX4060/4070笔记本电脑GPU，同时拥有冰川Pro散热系统加持，由双102叶片风扇+4出风口+5热管组成，CPU还覆盖了暴力熊液金，整机性能释放高达160W，为内容创作提供了可靠的性能保障，独特的键盘进风口设计也保证了用户创作过程的舒适性。

为照顾专业创作者的视觉观感，ProArt 创16采用了可180度展开16英寸3.2K 120Hz 0.2ms OLED华硕好屏，同时搭配大尺寸压感震动触摸板及4096级压感触控笔，16:10 的触摸板长宽比与主屏幕的长宽比相互呼应，使得导览和触控笔输入更加直观，没有屏幕失真的问题。ProArt 创16延续了“华硕旋钮”设计，在功能上更升级，任何软件只要有快捷键设定，华硕旋钮都可适配，除了和Adobe Creative Cloud完美搭配，也适配微软Office、影音播放等更多应用程序, 创作者可精准操作各类创作软件，确保作品产出效率更高。

灵耀X 双屏Pro 2023：双屏+双重散热 工作效率倍增

如今，双屏协同已经成为提高工作效率的一种方式，而灵耀X 双屏Pro 2023能让创意工作者能随时享受到这一创作增益。其由14.5英寸2.8K 120Hz 0.2ms OLED 触控华硕好屏+2.8K 120Hz 触控副屏组成，结合华硕ScreenXpert 3操作界面，创作者既可以将创作软件内的功能区拖至副屏打造快捷操作面板，也可将多余任务栏或对话框拖至副屏作为扩充屏，从而实现高效率跨屏生产。

除了双屏之外，灵耀X 双屏Pro 2023还配备了双重散热系统，冰锋Plus散热架构（93+97叶片风扇+双加粗热管）+ AAS Ultra风洞结构（副屏抬升12°，进风量提升38%，降低机身4℃温度）能有效降低核心部件热量，并实现高效排热，在双重散热系统助力下，搭载13代英特尔酷睿i9-13900H处理器，RTX 4050/4060笔记本电脑GPU的灵耀X 双屏Pro 2023至高可实现85W整机性能释放（全速模式），大幅领先同尺寸竞品，高效创作更快一步。

灵耀Pro 14 2023：性能小钢炮 125W功耗释放

在高阶配置和高效散热的双重加持下，灵耀Pro 14成为了一款无可争议的性能小钢炮。配置上，搭载13代英特尔酷睿i9-13900H处理器，至高睿频达5.4GHz，显卡为GeForce RTX 4060/4070笔记本电脑GPU，支持DLSS 3以及独显直连。散热方面，灵耀Pro 14突破性地在小尺寸笔记本内配备了冰川Pro散热架构，具备5热管、双84叶风扇、4出风口，高效覆盖硬件核心区域，确保CPU性能释放更加稳定。此外，用户还可通过“Fn+F”进行安静、标准、高效模式切换，还能在创作者中心里开启全速模式，整机性能释放可达125W，充分满足各类场景下的高负载用机需求。

灵耀Pro 14采用14.5英寸2.8K 120Hz 0.2ms OLED华硕好屏，拥有高达90%屏占比，且支持4096级压感触控笔。整机轻约1.6kg，薄至17.9mm，真正做到携带无负担，创作无限制。

无畏Pro 16 2023旗舰版：性能+屏幕+散热升级 全能体验

无畏Pro 16 2023旗舰版专为追求全能体验的用户量身打造。配置上搭载13代英特尔酷睿i9-13980HX处理器+NVIDIA GeForce RTX 4060/RTX 4070笔记本电脑GPU（支持独显直连）的强悍性能组合，并辅以冰川Pro散热架构，游戏本级的双风扇设计+五热管散热规格，可以带来更加出色的冷热交换效率，为用户提供更为舒爽、稳定的使用体验。

屏幕至高采用3.2K 120Hz 0.2ms OLED华硕好屏，拥有100% P3广色域覆盖以及ΔE＜1的超高色准，支持四种专业色域切换，且通过了潘通色彩认证、DisplayHDR True Black 600认证，无论是进行视频制作，还是图片设计，无畏Pro 16 2023旗舰版皆可为用户提供流畅清晰、色彩准确的画面观感。此外，无畏Pro 16 2023旗舰版还拥有90Wh大容量电池、ErgoSense人体工学背光键盘、杜比全景声等配置，整机薄至2cm，轻约2kg，全方位满足用户对于一款轻薄本的使用需求。

在此次2023华硕春季发布会上，我们既看到了华硕在环保以及极致轻薄设计上的努力，也感受到了来自创新科技及顶规配置的独特魅力。其以全新13代英特尔酷睿+RTX40系显卡为基础，辅以强悍的散热系统，同时还首秀了超高速系统模组，为不同用户群体、不同使用场景带来卓越的使用体验，相信在华硕带领下，轻薄笔记本也将开启全新的创作、办公时代。

华硕新品于4.24晚8点开启预约。