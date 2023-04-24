WAE Technologies（曾被称为 Williams Advanced Engineering）对赛车运动的混合动力或将矿用卡车变成电动主力马并不陌生，它创建了自己的衍生品牌 Elysia，专注于所谓的“电池智能”。WAE表示，希望在电池寿命、安全性、使用、耐用性、功率、充电时间和能量存储方面“解锁改进” ，Elysia 将使用专有的云平台，为汽车制造商、车队运营商和那些人提供更好的电池管理和优化。投资电动汽车和电动汽车解决方案。

根据 WAE 的说法，使用数据为汽车制造商和客户提供更多关于电池寿命和电池安全的信息可能会对制造商保修和车辆转售价值产生直接影响。那么一切听起来都不错，特别是因为电池寿命是那些考虑改用电动汽车的消费者更关心的问题之一。我们还获悉，使用 Elysia 嵌入式电池管理软件的汽车的电池寿命可延长 30%，电池续航里程可增加 10%。

Elysia 商业主管 Joe Jones 表示：“任何类型的电动汽车中的电池都是迄今为止最有价值的系统。更好地了解电池系统将改变我们管理它们的方式，以充分发挥其潜力。

“Elysia，来自 WAE 的电池智能，开启了电气化的新时代，诞生于赛道，但专为现实世界而设计。它为广泛的行业带来了新一代电池智能，从汽车和电动汽车行业到固定储能等。Elysia 的独特能力提供前所未有的洞察力和远见，为地球上的每辆电动汽车和每块电池释放未开发的性能、寿命和安全性。“我们正在提供易于理解、可操作的电池洞察力，为原始设备制造商、车队和电池资产融资方提供前所未有的透明度，使他们能够优化电池并提高其性能以及电池在其整个生命周期中提供的价值。”