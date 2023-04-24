Globe 集团总裁暨执行长Ernest Cu 表示：「我们很荣幸能够在菲律宾导入Gogoro 智慧电动机车与电池交换系统，带来创新的永续移动解决方案。今年，菲律宾的民众将能够骑乘Gogoro 的智慧电动机车，并轻松使用便利高效的电池交换系统，再次创下菲律宾永续交通先例。」

Gogoro 正式落地菲律宾，标志着Globe 发展气候科技的首个成功典范，为菲律宾民众解决每日移动的不便。双方携手开创永续交通新时代，为消费者带来智慧、便利的电动机车体验。此次合作更代表Gogoro 正式拓展至菲律宾市场，国际版图已涵盖至中国、印度、日本、印尼、韩国及以色列等国家。

Gogoro 以提供更好的移动解决方案为目标，协助减轻油价高涨对通勤族造成的负担，并与合作伙伴及菲律宾政府秉持相同的永续愿景，加速减少碳排放。

Gogoro 创办人暨执行长陆学森表示：「我们与Globe 集团和Ayala 集团在菲律宾的合作，是Gogoro 推动都会转型、为骑士提供永续移动解决方案的重要里程碑，在对抗全球气候变迁的过程中持续扮演关键角色。我们期待透过产业合作在菲律宾建立永续的交通系统，不仅改善空气品质、减少碳排放，也让消费者享受到优质的骑乘体验。」

陆学森指出：「我们很高兴将Gogoro 生态系导入菲律宾，并致力于将台湾的成功经验复制到当地市场。在台湾，Gogoro 车主数量已突破54 万人，在超过12,000 个GoStation 机柜投放逾一百万颗智慧电池。累计电池交换数超过4.5 亿次，平均每日电池交换40 万次，累计减少碳排放量逾6.27 亿公斤。」

Globe 创投基金董事Bernie Llamzon 表示：「Gogoro 生态系非常便利，采用即换即行的电池交换技术，骑士可于短短数秒内完成能源补给，并继续骑乘。针对目前都会区的交通状况，Gogoro 智慧电动机车将成为缓解交通壅塞的有效解方，同时降低碳排放。」

Globe 集团总裁暨执行长Ernest Cu 感谢菲律宾政府对运具电动化转型的大力支持，并强调在当地持续推动相关政策的重要性。

Ernest Cu 进一步表示：「以导入Gogoro 的电池交换系统为例，运具电动化转型需要政府政策的长期支持，并鼓励民间企业积极投入与蓬勃发展。永续交通计画符合菲律宾政府的长远目标，随着个人和企业移动需求不断增加，持续推广环境友善的移动解决方案，并加速数位创新。」