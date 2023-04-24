南京普立蒙医疗科技有限公司（普立蒙）近日完成近两亿元B轮融资，本轮融资由国投创合领投，华泰紫金、新工产投、南京创投、东南美达、双创股份跟投，老股东雅惠投资、荣振投资追加投资，取势资本担任独家财务顾问。

普立蒙成立于2016年，是一家医疗级别可吸收高分子材料的产品研发公司，是材料科学和临床医学交叉应用的平台型企业。公司建立了可降解高分子原材料工程化制备、可降解医疗器械产品个性化加工两个关键的技术平台，实现在医疗器械底层材料及工艺等方面的自主可控。公司基于对临床需求的深入理解，以可降解高分子材料为基础，打造了“医用耗材+消费医美”系列产品管线。

普立蒙总经理刘平博士表示：本轮融资将主要用于普外、神外、医美等板块多个产品的研发投入、市场推广、渠道建设和扩产扩建。同时，普立蒙还将持续与四川大学高分子材料中心等国家顶级科研机构深度合作，深耕技术，在可降解高分子平台上不断创新迭代。与产业资源深入合作，完成更多标杆医院布局，围绕临床科室进一步构建产品组合，致力成为该领域的引领者。

国投创合生物医药团队表示：我们看好材料学发展在医疗器械领域的创新应用和市场前景，普立蒙团队具有丰富的临床经验和极强的执行力，公司以可吸收材料为基础，围绕外科、神外、医美等领域构建了丰富的产品线组合。国投创合将充分利用产业生态资源，支持普立蒙不断自主创新，建立领先完整的可吸收外科器械及上游材料的产品线布局，成为该领域国产品牌的引领者。

华泰紫金大健康基金合伙人陈淼博士表示：普立蒙依托合成-研发-生产一体化的可降解高分子材料平台开发系列可吸收医疗器械等相关产品，产品管线丰富，涉及普外、神外、医美等多个领域，其中在国内率先布局系列可吸收创新缝线、可吸收止血夹、可吸收颅骨锁及童颜针等产品，产品性能对标国外同类型产品，先发优势明显。公司在医用高分子可降解材料方向取得重大进展，展现出了巨大的发展潜力，有望成为国内可降解创新医疗器械的领先企业。

新工产投投资总监左翔元表示：普立蒙依托材料学基础，以外科手术系列缝线和医美产品作为切入口，发挥团队对临床和市场的深刻认知，产品拓展至普外、神外、胸外等多个科室，性能可对标国际医疗巨头。我们很高兴能投资参与普立蒙发展，后续将推进更深层次产业协同，助力公司发展。

雅惠投资执行董事林思博表示：雅惠自A轮以来持续投资普立蒙，我们看好公司以材料学为基础，凭借丰富的外科经验和对临床需求的深刻理解，持续研发出优秀而扎实的产品，成为医工交叉领域的平台型企业，在关键原材料、终端产品上都能实现从国产替代走向国产创新。

取势资本合伙人、医疗行业负责人张俊琪表示：普立蒙攻克了医用材料卡脖子难题，拥有国内领先的高分子原材料工程化制备和个性化设计能力，已有多个三类产品上市，得到市场验证。凭借创始团队的深刻临床理解，持续推出对标进口产品性能、不断迭代的优质产品管线，保持企业持续竞争力。