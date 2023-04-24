根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Miniclip旗下SYBO Games《Subway Surfers 地铁跑酷》以近2000万次下载，位列3月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了23.4%的下载量；其次是巴西和美国市场，分别占7.3%和6.4%。3月13日，该游戏推出新版本并引入了全新地图「水下城市」和全新装备。大量的内容更新，使得这款上市超过10年的游戏持续获得玩家关注，3月下载量环比提升7%。（注：下载量仅统计App Store和Google Play，不包括第三方安卓市场）

Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》)以超过1800万次下载排名第2。印度是该游戏第一大市场，贡献了23.8%的下载量；其次是印度尼西亚市场，占10.7%，巴西市场以9%紧随其后。3月22日，该游戏推出了新角色猎户座、角色觉醒以及Pet Smash等丰富的新内容。在新版本发布当周，该游戏获得超过550万次下载，是今年以来表现最好的一周。

排名前五的另外3款游戏依次为《Roblox》、King《Candy Crush Saga》和Gametion《Ludo King》。

2023年3月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为45亿次，环比增长9.7%。印度市场以8.3亿次下载排名第1，占全球总下载量的18.5%。美国市场以8.1%的下载量排名第2，第3名是巴西市场，占8%。

本期SUPERSONIC《Going Balls》全球下载量超过1300万次，环比增长58%，同时也是TOP10中增幅排名第1的产品。该游戏在3月持续更新，以改善Tournament用户体验和针对高分辨率设备上的加载故障进行修复。同时，还发布了新球「彩蛋」和新地图以庆祝复活节。下载量的激增反映了流畅的用户体验、无缝加载和新内容对吸引玩家注意和留存的重要性。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。