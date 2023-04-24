动点出海获悉，越南两轮电动车制造商Selex Motors日前已经筹集了一笔300万美元规模的可转换票据投资。

据了解，这笔资金由ADB Ventures、Schneider Electric Energy Access Asia、Touchstone Partners、Sopoong Ventures提供。Selex Motors在一份声明中表示，这笔资金将用于推进其生产线和销售工作的进一步提升，并同时在越南的一些主要城市内建立其换电平台。

Selex Motors成立于2018年，除电动两轮车的生产外，该公司也能制造这些车辆所需的电池。根据Selex Motors官网数据显示，Selex Motors的两轮电动车Selex Camel的续航可达150公里，其载重甚至可达225千克（较同行产品负重能力的提升可达50%）。

作为Selex Motors的特色，据介绍，该公司的两轮电动车专注于高使用率的场景（比如外卖），同时其车型也支持快速换电，最快可在2分钟内完成（需要到附近的换电平台）。

而作为Selex Motors本次的融资背景，有数据指出，到2027年，亚太地区的电动车市场规模可达7770亿美元。并且其中，对越南而言，目前，该国已成为东盟地区中规模最大和增速最快的两轮电动车市场（全球第二大）。