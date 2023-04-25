蔚来继续扩大其令人印象深刻的电动汽车系列，现在拥有全面的轿车、SUV 系列，甚至还有 Estate。但是，如果 Nio 将其设想为终极自主旗舰，真正具有未来感和独特性的汽车会是什么样子呢？

你看到的这辆车叫做Nio Eden，它被认为是将人类、自然和人工智能结合在一起的一种方式。它是由Joonyoung Koo于 2022 年初在 Hochschule Pforzheim 大学为他的硕士论文创作的，就在他于同年 9 月正式加入 Nio 担任外观设计师之前。它应该让您对汽车行业未来可能采取的一个方向感到非常兴奋。

“项目名称‘EDEN’来自 NIO 品牌的 DNA，”Koo 解释道。“NIO 在其遗产中有 3 个有趣的特征。EVE、ADAM 和 Clean Park。EVE是体现品牌愿景的概念车，ADAM是蔚来的超算系统。Clean Parks 是 NIO 的一个长期项目，它正在让一些土地充满未受破坏的自然，以拯救地球母亲。”

鉴于汽车被设计成完全自动的，驾驶室没有任何传统控制装置是合适的。取而代之的是，它有两把躺椅、充足的腿部空间和位于内部另一侧的圆形长椅。它看起来非常宽敞，绝对适合长途旅行。Nio 设计师 Koo 补充说，机舱有一个先进的“元宇宙控制器”。

“座椅是豪华躺椅的形状，带有虚拟世界控制器，可以将周围环境从现实世界切换到虚拟世界，”他告诉我们。“乘客可以旋转这个球形控制器并直观地控制他们自己的多元宇宙，它在覆盖内部空间的巨大比例的玻璃中可视化，并充当虚拟宇宙模拟器。”

虽然我们不希望看到 Nio 很快推出这样的车辆，但它最近确实推出了其时尚的 ET5 Estate。新车型预计将于今年 6 月抵达欧洲，然后在中国推出。它以 ET5 轿车的设计为基础，但主要归功于光滑的车顶，使其更加令人印象深刻。