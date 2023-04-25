两年一度的全球汽车盛宴，以“拥抱汽车行业新时代”为主题的2023上海车展见证了汽车迈入智能互联新时代。这届车展，中外造车企业都拿出了看家的车型，以争取在中国这个竞争最激烈的市场获得一席之地。让我们一起看看本届车展最值得关注的新车型：

深蓝S7

全新中型SUV深蓝S7是长安深蓝宣更名为深蓝汽车后推出的首款新车。为用户带来了超感悬浮舱、移动私人影院、舒享专属席、森林第二家，4大超感使用场景。作为全球首款搭载前排双零重力按摩座椅及副驾超感智慧屏的车型，深蓝S7还特意配置前排双层隔音玻璃，带来太空般超感悬浮舱体验。15.6英寸中控向日葵屏支持左右最大各15°旋转，搭配DEEPAL 14扬声器，可随心安排移动观影、休闲K歌、欢乐游戏等娱乐活动，成为用户的移动私人影院。副驾超感智慧屏可以联动数字座舱，以沉浸式视听体验，为挚爱打造舒享专属席。1.9㎡超大全景天幕与完备的露营装备后市场生态，可以为全家出行带来一室一厅的露营新体验。

作为全域出行的普及者，深蓝S7为用户提供纯电、增程、氢燃料三种动力出行体验。纯电版提供520/620km（CLTC）双里程选择，百公里加速低至6.7s，CLTC电耗低至14.2kWh/100km。增程版CLTC馈电油耗低至4.95L/100km，CLTC纯电续航可达200km，CLTC综合续航可达1120km，真正做到市区纯电，长途电混。氢电版搭载深蓝自研的氢燃料电池系统，CLTC氢耗低至0.73kg/100km。

哪吒GT

吒GT正式上市。新车共推出4款车型，售价区间为17.88-22.68万元。哪吒GT的内饰采用了环抱式的T形布局，新车采用的是如今电动车市场相当流行的极简式设计，一块纵向布置的17.6英寸大屏位于中控台中央，在中控台上，我们几乎仅能够看到平底运动方向盘、液晶仪表、中控大屏，并未集成过多装饰性的元素。

动力方面，新车将会推出单电机版与双电机版，其中，单电机版本的最大输出功率为170千瓦，四驱版车型的系统总功率为340千瓦，峰值扭矩为620牛·米，零百加速时间为3.7秒。续航里程方面，新车将会推出580公里、660公里、580公里（四驱）等多种版本。同时，哪吒GT在设计上还融入了科技感的打造，前车灯在传统迎宾灯语的基础上实现了全自动的信息显示，包括剩余电量提示、缺电提醒、充电指示等。再加上车外音响、无线麦克风、车外灯光的互相配合，就像拥有了一件智能化的时尚单品，让出行更加丰富多彩。

高合HiPhi Y

作为与两款旗舰车型同平台的产品，高合HiPhi Y不仅继承了高合一贯以来的科技豪华设计理念，还继承了HiPhi X的豪华空间以及独特的进出体验，并且融合了HiPhi Z的极致操控和性能表现，为全球用户提供了高端电动SUV的全新选择。 车长4938mm，轴距2950mm，车宽1958mm，HiPhi Y拥有非常宽裕的车内空间。搭载高合独创的第二代NT智能展翼门，给予更多用户体验“场景定义设计”带来的便利感受。同时，传承双旗舰的无门把手设计，智能进出系统再升级，让进出车更加便捷。此外，凭借深厚的三电研发实力，高合HiPhi Y 纯电续航将超过800km（CLTC工况）。

腾势N7

势N7将首搭比亚迪集团最新自研技术云辇-A智能空气车身控制系统（标准版）。云辇系统的加持，将与三电、智慧座舱、高阶自动驾驶等行业领先技术一起，进一步全方位提升腾势汽车“智能化”实力，助其领跑新能源汽车下半场。腾势N7在外观设计方面，融合了猎装车、轿跑、SUV 三者的形态，整个车身给人的视觉感觉就非常具有优雅、以及具有运动感、且高级感。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为4860/1935/1602mm，轴距为2940mm，车内空间还是比较宽敞的，比较符合家庭专用车的设计。配置方面，前排配置了智慧六连屏，搭配带有旋转功能的17.3英寸中控大屏+10.25英寸的副驾驶触控屏以及10.25英寸的仪表屏等。

搭载腾势Link超智能交互系统，内置360°全景影像、地图导航系统、多媒体、应用APP、OTA升级等。此外，新车还搭载了多项黑科技与豪华装备，不仅拥有比亚迪先进的三电技术、CTB电池车身一体化技术，还将配备双激光雷达、法式奢潮品牌帝瓦雷音响、全新设计的超感交互智慧座舱等等，给用户带来多方面的体验。

仰望U8

仰望U8极致豪华的星环座舱巧妙地利用多重曲线打造了强烈的环抱感，连同12.8英寸星河曲面屏塑造了前所未有的一体化、无边界座舱氛围。基于真实人体数据模型、拥有37°最佳倾斜角度的车规级曲面OLED中控屏，可根据实时路况信息主动支撑用户腰背部的智能随动座椅，还有Hi-End级音响系统、多音区人车交互、70英寸AR-HUD、星空律动天窗、主动香氛……每一个设计细节都能体现出比亚迪对用户满满的诚意。

在续航上，仰望U8最长CLTC工况综合续航里程达到1000km，其配备的刀片电池还支持高达 110kW 的直流快充，从30%-80%快速充电仅需18分钟。同时仰望U8支持VTOL外放电功能，最大放电功率达到6kW。云辇-P系统，是全球首款新能源越野车专属的智能液压车身控制系统。它可实现高度自主调节，仰望U8悬架总调节行程达到150mm，无涉水喉最大涉水深度1000mm，有效提升车辆通过性。云辇-P具备3级刚度调节，阻尼支持连续自适应调节，通过快速智能调节应对不同路况。在高速过弯等激烈驾驶时，提升车身稳定性，让操控性更强；在通过颠簸路段或减速带时，显著提升驾乘舒适感。