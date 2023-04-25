近日，在上海举行的openEuler开发者大会2023上，华为携手openEuler发布NFS+协议，实现单客户端访问NAS存储可靠性提升3倍、性能提升6倍，助力NAS存储全面满足新型生产核心场景下的高标准要求。

数字转型时代，非结构化数据价值持续提升。金融、大企业、医疗等行业生产业务增加大量文件，要求NAS存储全面提升性能及可靠性，应对文件业务进入生产核心的新变化。

华为存储资深架构师罗先强表示，主机端通过传统NFS协议访问NAS存储时，由于主机只能通过一个挂载点访问存储，网络或链路故障时主机无法访问，可靠性不足。同时，单个挂载点性能受限于单个物理链路性能，重要业务存在性能瓶颈。此外，当主机通过三层网络访问双活NAS存储时，主机无法感知存储故障，业务无法自动切换。

面对以上关键挑战，华为联合openEuler推出全新NFS+协议。其内置于openEuler操作系统，不修改操作系统数据面，对主机CPU资源无占用，仅在控制面新增多路径功能，通过三大创新，实现跨控、跨设备、跨站点故障秒级自动切换，使NAS存储访问性能提升6倍，可靠性提升3倍。

创新一：IO路径软硬件故障，秒级切换。单个NFS挂载点使用多个IP进行访问，客户端和服务端之间建立多条链路，解决跨控制器及站点的可靠性问题。

创新二：多链路聚合，提升主机并发访问能力。网卡端口/多网卡/多节点聚合，大幅提升主机访问性能。

创新三：业界首创三层网络双活路径自动切换，下层存储故障或主机侧IO超时，跨站点AA双活主动切换，解决跨引擎失效、主机无感知问题。

面对新场景、新业务、新需求，企业需要及时响应快速变化的用户需求，才能在激烈的竞争中保持领先。华为携手openEuler共建NAS生态，打造性能、可靠性倍增的NFS+协议，助力NAS存储性能及可靠性全面提升，为客户提供高可靠、高性能、易运维的NAS存储解决方案，加速数字化转型。