新加坡合成数据（synthetic data）初创公司Betterdata日前宣布，公司已经获得了一笔165万美元规模的种子轮融资。

据悉，本次融资得到了超额认购——由总部位于亚太地区的风投机构Investible参与领投，并得到Franklin Templeton、Xcel Next、新加坡科技设计大学、Bon Auxilium, Tenity、Plug and Play、Entrepreneur First的参投。

根据声明，这笔资金将用于推动Betterdata的产品研发&问世进程和加快团队的招聘工作（尤其是销售和营销岗位）。

Betterdata成立于2021年，主要通过其技术解决方案创造出的合成数据帮助数据使用方——尤其是AIGC平台进行获取数据。

作为Betterdata的最大特点，据Betterdata介绍，与传统的数据共享方式不同——这些方式往往会使用匿名化手段来破坏信息的准确性以保障用户隐私，Betterdata则可以在不影响准确度和隐私安全的前提下模拟生成基于真实世界数据的合成数据，从而帮助企业规避日益严峻的隐私合规挑战（比如GDPR）。

目前，Betterdata仅在新加坡运营。不过该公司也透露，计划在未来一到两年扩展到整个亚太地区。

值得一提的是，现阶段Betterdata也正在同新加坡和美国的两所大学建立研发合作伙伴关系，并且其客户也包括浦发银行。

作为Betterdata本次融资的背景，面对当下如火如荼的生成式人工智能热潮，调研机构Gartner此前曾指出，由于可以提供更为精准和平衡的信息，以及更为低廉的成本，在训练人工智能模型时，未来，真实数据将会被具有这些优势的合成数据所取代，而后者同时也能帮助这些人工智能企业规避因使用真实数据而带来的道德和隐私隐患。