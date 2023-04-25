塔塔通信（Tata Communications）近日宣布，公司承诺到2035年在其全球业务中实现净零排放。值2023年世界地球日之际，塔塔通信以“投资于我们的地球”为目标，致力于加速并为地球做出更强有力的可持续发展承诺。

作为此项承诺的一部分，公司概述了其旨在保护环境和赋能企业的3C战略，如下：

气候行动——通过提高能源效率并在全球部署可再生能源措施。基于此，公司将于2030财年实现碳中和，于2035年实现净零排放。

客户温室气体（GHG）减排——通过物联网解决方案、媒体与娱乐服务、云、业务协作平台，开发并交付绿色或低碳解决方案，帮助客户实现环保型供应链并提高其竞争力。为此，到2027财年，公司客户的温室气体减排潜力将达到20X（X为塔塔通信的范围1和范围2排放）。

印度循环经济——通过部署自有物联网解决方案，包括智能计量，来跟踪关键设施的实时用水和漏水情况。同时，在位于印度的公司主要园区内，实施雨水收集并增加公司的废水和废物回收利用。为此，公司计划到2030财年将淡水消耗减少20%（与2020财年相比）。此外，公司承诺到2027年在印度实现零垃圾填埋，垃圾将被再利用、回收或堆肥。

塔塔通信执行董事兼首席执行官A.S. Lakshminarayanan表示：“可持续发展是我们业务战略的核心，我们致力于为我们的生态系统打造一个更加可持续的未来。我们的净零目标反映了我们通过包容和可持续解决方案进行创新、整合和赋能的责任。我们相信技术是全球增长的关键推动力，同时也是促进社会发展和气候行动的催化剂。”