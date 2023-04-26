宝马今年将在其位于雷根斯堡的德国工厂生产第二款电动车型。全电动 iX2 将紧随自 2022 年秋季以来在雷根斯堡下线的 iX1。到 2023 年底，宝马计划在该基地招聘约 500 名新员工，并投资超过 3.5 亿欧元用于汽车生产。该声明没有准确总结投资将流向的生产领域。然而，显而易见的是，宝马将为越来越多的电动汽车准备工厂。

毕竟，在 2023 年第一季度，雷根斯堡生产的每五辆汽车中就有一辆是 BEV，即 iX1。那是在11 月中旬开始批量生产后的几周。据报道，宝马的目标是到 2024 年，巴伐利亚工厂中至少有三分之一的宝马应该是电动的。凭借今天 20% 的电动汽车份额，即使仅 iX1 的需求不断增长，雷根斯堡也可以将其增加到 33%——iX2 作为第二个 BEV 车型；概率甚至进一步增加。

iX2 的技术数据仍然未知。动力总成可能与 iX1 没有太大区别。后者使用 64.7 kWh 电池和具有 200 kW 系统功率（230 kW 增压）的电动全轮驱动。紧凑型 SUV 的续航里程在 413 至 438 公里之间，具体取决于内饰。更流线型的 SUV 双门轿跑车的续航里程应该略高，但该车型的 WLTP 值尚不知道。

回到雷根斯堡：电动汽车的高压电池也在工厂附近组装。位于 Leibnizstraße 的电子元器件工厂（6.11 号工厂）占地面积约 45,000 平方米。自 2022 年秋季投产以来，雷根斯堡汽车生产所需的约 30,000 个高压电池已在那里组装。该工厂已于2021 年 4 月开始为电池单元涂漆。在此过程中，棱柱形电池的铝制外壳涂有一层厚漆，据宝马称，这提高了电池的机械强度和导热性。到2021年底，喷漆线从1条扩大到4条，2022年10月，高压电池也开始组装。

“零部件生产与汽车生产的紧密联系是我们战略的一部分。在不到两年的时间里，我们已经将我们位于 Leibnizstrasse 的零部件工厂完全改造为电动汽车，”宝马集团电池生产负责人 Markus Fallböhmer 说。