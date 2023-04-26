“新一代主流代步车”比亚迪海鸥正式上市，售价区间为7.38万元-8.98万元。海鸥是比亚迪新一代技术向广域市场的全新车型，拥有305km和405km两种续航里程（CLTC综合工况）。充满诚意的4安全气囊、ESP、快充等十二项全系标配，让海鸥以高能属性超越了用户对车辆单一价值的期待，不仅补强了海洋网的产品矩阵，更成为比亚迪冲击全新市场空间的生力军。上市期下订的用户，可享包括金融、养护、免费安装充电桩等多重权益好礼。

灵动个性，小车也有高颜值

海鸥基于“海洋美学”设计理念打造，“好玩、有趣，又个性”。海鸥具有全新的俯冲一体式车身，66.1%的轴长比，线条更舒展，灵动流畅。海鸥内外风格高度统一，拥有独特的“破冰之眼”“海鸥之翼”“掠风之翼”以及“冰晶凝霜”等视觉符号，“赛博朋克”元素的大胆运用，赋予海鸥鲜明的科幻未来色彩。

作为重要的视觉标识，充满创意的四种外部色彩和三种内饰色彩，通过巧妙的组合，呈现出活泼、自由的运动氛围，同时将新能源时代的时尚和动感带入海洋生物系列的专属美学DNA。

技术好、配置高，小车也有高安全

海鸥搭载“超级安全”的“刀片电池”， 从根本上彻底解决了新能源车用户的后顾之忧。得益于e平台 3.0的技术赋能，海鸥还有纯电动车专属的安全车身结构，其白车身本体高强度钢占比高达61%，并在关键部位采用抗拉强度超过1,500 MPa的热成型钢，为车内乘员提供最直接的安全保护。

在安全配置方面，海鸥全系标配主/副驾安全气囊及前后排贯穿式侧气帘，前通风盘、后盘式制动，ESP电子车辆稳定系统和EPB电子驻车制动，特别是专为新能源车适配的智能动力制动系统，不仅具有更快的制动响应，还可以提供十余项主动安全功能，兼顾安全、舒适和高效能量回收的多重需求。

空间大、更智能，小车也能更舒适

海鸥的轴距为2,500 mm，具有媲美A级车的大空间，充分满足用户的全场景使用需要。一体式运动座椅结合了优秀的人机工程学设计和一流的用料，具有出色的包裹性和支撑性。后排采用专属的两人座位设计，乘员之间的横向空间更大，带来更舒适的乘坐体验。海鸥主驾有6向电动调节，配合4向可调方向盘，让驾驶者有更舒适的坐姿。

海鸥的后备厢可以收纳两个24英寸的行李箱，放倒后排座椅后可以形成930L的超大装载空间。精心设计的18处储物空间，让个人随身携带的各种小物件都有“安身之处”。

海鸥搭载DiLink智能网联系统，标配 10.1英寸旋转悬浮Pad，智能导航、玩游戏、听音乐、看视频都能轻松应对。通过智能语音交互，“动动嘴”就能完成车内大多数功能的控制。海鸥还有云服务功能，通过手机随时掌握车辆状态，还能实现对车辆的远程控制。

海鸥具有VTOL放电功能，可实现3.3kW的对外放电，随时变身移动电站，为郊野露营提供更多便利，野餐、娱乐“更来电”。海鸥支持包括比亚迪汽车APP解锁、蓝牙钥匙、NFC钥匙等多种进入方式，带上一部手机就能放心出门，既安全，又方便。

海鸥提供305km/405km的两种续航里程（CLTC综合工况），并分别配备30kW及40 kW的快充，可在30分钟内从 30%充电至80%，大幅度缩短充电等候时间，活动范围远近随心。

海鸥携比亚迪品牌之势，凭借全维全优的高能品质和精品属性，刷新了传统小车价值标杆，将成为7-9万元主流代步车市场里的爆款产品。海鸥将与海洋网产品矩阵的其他成员，加速推进新能源车的普及和发展，为用户带来更多元的绿色出行选择。