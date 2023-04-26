近日，上海适宇智能科技有限公司（适宇科技）宣布完成近千万元人民币Pre-A轮融资，由博世旗下市场化投资平台博原资本独家投资。本轮融资将主要用于扩充团队，以及新产品的研发和业务扩张。

适宇科技成立于2017年，致力于为新能源汽车提供热管理解决方案，节约每一焦耳能量，业务涵盖空调、热泵、热管理以及基于云的数据系统和控制算法等方向。

目前，适宇科技可以根据客户的不同车型提供定制化或标准的热管理软件，通过软件控制算法，为新能源整车降低能耗，公司目前采取软件产品二元化运营模式：

Design House：根据不同车型定制系统方案，提供整车属性达成、系统匹配、需求工程、定制软件开发、台架试验、整车试验、测试、标定服务，其他定制配套服务还包括台架试验、整车试验、测试标定等。

标准软件：通过代码自动化和模块化，形成一套可在各车型、各系统形态上通用的新能源车嵌入式热管理软件，缩短项目开发周期，达成车型通用平台化。短期内实现替代验证和即插即用。

除此之外，在硬件产品方面，通过自身在研发热管理软件过程中积累的大量经验，适宇科技逐步为车载客户提供一系列改良的热管理传感器与执行器产品，包括电子膨胀阀及其控制器等各类伺服驱动器及执行器。并针对车辆热管理系统的需求，研发了一套智慧标定系统——通过实时与车辆各系统通信，对车辆进行标定。

现阶段，适宇科技已与多家汽车制造商（OEM）建立了深入的合作关系，如理想、小鹏、一汽、广汽、岚图等。

适宇科技总经理杨志宇表示：“公司将加大对热管理执行器以及智慧标定系统的研发投入，推动公司Joule热管理软件平台、下一代热管理执行器和智慧标定系统的研发和推广，建设首条智能化、自动化、小批量产线和工厂，持续优化产品性能和市场竞争力，从而有效推动业务增长和盈利能力提升，并且扩大市场覆盖，建立更多与汽车制造商（OEM）和零部件厂商的合作关系，提高品牌知名度和市占率， 同时继续投入资金用于技术创新，保持在车辆热管理领域的领先地位，不断为客户提供更多高质量的解决方案。”

博原资本管理合伙人及CEO朱璘表示：“汽车热管理系统在电动化和智能化趋势下正在产生快速迭代。适宇科技在热管理产品端具备很强的商业化落地能力和前沿技术储备，并在多个量产上车项目中获得了市场高度认可，我们非常看好适宇科技在新能源热管理产业链变革和技术迭代过程中的突出实力。”