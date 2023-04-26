本田确认其专用 EV 平台上的第一款车型是“中大型”车型。它将于 2025 年开始销售。该公告是该汽车制造商总裁兼执行副总裁关于公司未来的重要演讲的一部分。专注于技术和电气化是前进的方向。本田正在 e:Architecture 平台上为 2025 EV 开发新的车辆操作系统。该公司没有提供有关该技术的任何细节。它雇用的人员是最初计划的两倍，用于内部软件开发，包括开发该系统、高级驾驶辅助和联网车辆功能。该汽车制造商还将设立一个新的全球用户体验官职位。

2024 年，本田 Prologue和讴歌 ZDX EV 将上市销售。他们都将使用通用汽车的 Ultium 平台。两家汽车制造商将继续合作，从 2027 年开始推出一系列经济实惠的电动汽车。

本田将把俄亥俄州变成其北美电动汽车生产中心。这将包括对 Marysville 汽车厂、East Liberty 汽车厂和 Anna 发动机厂进行改造。本田和 LG Energy Solution 也将在该州建设合资电池厂。

日本将在 2024 年上半年获得作为微型商用车的 N-Van EV 。然后，基于复古风格的 N-One 的EV将于 2025 年问世。两款小型车型——其中一款将是 SUV——将于 2026 年上市销售。

几款电动汽车将面向中国。e:NS2 和 e:NP2 将于 2024 年初上市。到那年年底，e:N SUV 概念车的量产版 （如上图所示）将加入该系列。到 2027 年，还将有七款电动产品在中国推出。本田的目标是到 2025 年，其在中国的所有产品都实现电动化。

新公告没有提及本田在 2022 年 4 月展示的两款运动型电动汽车。当时，这家汽车制造商表示它们是该公司打算在全球范围内提供的专业旗舰车型。