日前，国内细胞培养肉企业南京周子未来食品科技有限公司（周子未来）宣布完成数千万元人民币的A+轮融资，本轮融资由启明创投独家投资。浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。

该公司表示，此轮资金的注入将助力其落地细胞培养肉千升规模的中试工厂，预计在2024-2025年可以获得具有市场竞争力的细胞培养肉产品，面向千万吨级肉类消费市场，有望重塑肉类蛋白供应的格局。

周子未来于2019年12月在南京成立，团队多年深耕细胞培养肉领域，通过自主研发成功突破国外技术垄断，利用全产业链的能力和资源，覆盖基础研究、产业化和监管政策研究等多个方面，成功带领国内细胞培养肉产业进入百升级生物反应器试生产阶段。目前，周子未来也是国内唯一一个能够实现百升级规模的培养肉公司。

国际食品科学院院士、南京农业大学周光宏教授表示：“细胞培养肉是用畜禽细胞经体外培养而生产出来的肉，其核心是把‘饲养动物’变成‘饲养细胞’，其产品是真肉而不是仿制肉，所以细胞培养肉是一种具有颠覆性的肉类生产新技术，符合国家可持续发展、低碳农业和‘大食物观’的总体战略目标。”

周子未来联合创始人兼首席执行官丁世杰博士表示：“首先感谢启明创投的肯定与大力支持。在成立的3年半时间里，周子未来团队齐心协力，推动国内细胞培养肉行业首次进入种子细胞百升级生物反应器试生产阶段，并实现种子细胞的分离和制备、无血清培养基的开发及产品相关技术的多次迭代。随着本轮融资的顺利完成，周子未来也将正式布局建立上海研发分中心，集聚上海人才和产业优势，逐步实现百升级-500L级-千升级的规模化放大，加速培养肉规模化、工业化生产。周子未来将持续发挥头雁领航作用，积极与高校、同行及产业上下游联动，全力推进细胞培养肉产业高质量发展，推动建立和完善监管体系和相关标准制定。”

启明创投主管合伙人梁颕宇表示：“我们很高兴能够投资周子未来这一优秀的创始团队。世界人口和肉类需求量正在不断增长，中国每年也需要进口大量粮食和肉类，这对土地、环境、供应链安全等提出了更高的要求。人类亟需探寻新的肉类生产方式，国际共识和国内政策都在大力支持发展替代蛋白。周子未来创始团队多年来专注于细胞培养肉研发，在细胞株、培养基、生产工艺等方面均有突破性的优化和改进。我们期待周子未来很快能批量生产出安全、美味、营养、经济的新型肉类，以科学突破帮助解决全球的粮食和肉类安全问题。”

经纬创投合伙人左凌烨表示：“我们长期看好细胞培养肉作为替代蛋白的重要组成部分，实现高质量可持续的蛋白质供给和生产。周子未来是国内细胞培养肉领域的开拓者，作为唯一的天使轮投资方，我们很高兴看到过去两年公司在关键性技术研发、推进中试生产等方面实现突破，也期待公司在持续推进产业化进程中取得更多成绩。”

高瓴创投项目负责人表示：“作为国内最早开展细胞肉研发的高科技企业，周子未来长期专注于替代蛋白领域的技术攻坚，团队拥有顶尖的研发能力，在肌脂细胞共培养、低成本无血清培养基、无载体细胞悬浮培养等关键技术上屡屡突破，并积极推动产业化布局，是该领域当之无愧的领军企业。在全球碳中和的大背景下，替代蛋白作为改变人类蛋白质供给方式的技术创新有着重大意义。我们相信周子未来将通过创造安全、健康、可持续的产品持续引领这一产业的发展。”

清流资本创始合伙人王梦秋表示：“发展合成生物学技术是达成我国双碳目标的重要路径，也是顺应‘解决温饱’转向‘营养多元’的新趋势，满足人民群众对食品消费更高层次的新期待。而周子未来作为国内最早开展细胞培养肉研发的科技企业，核心团队是我国细胞培养肉方向的开创者，有着深厚的技术沉淀和研发实力，相信这轮融资会进一步帮助公司加速打造国内首家细胞培养肉规模化生产研发平台，持续推动我国培养肉产业化，以保障我国未来肉类食品的持续供给和满足市场对绿色低碳肉类的消费需求。”

南京市创新投资集团投资三部总经理闫鹏安表示：“我们很高兴周子未来获得A+轮启明创投的投资，相信在新老股东的共同支持下，周子未来会快速推进产品的中试放大。作为周子未来的A轮投资者，自2021年投资完成后，我们持续关注着整个行业的变化和公司的研发进展。目前来看，中国细胞培养肉的生产基础已初见雏形，下一步是如何继续大幅度降低成本，飞入寻常百姓家，实现发酵罐到餐桌的场景跃迁。我们相信周子未来能够勇挑大梁，不断取得新的进步，成为‘人造肉’行业的领军企业，引领中国健康产业的创新发展。”

浩悦资本资深合伙人李逸石表示：“我们很荣幸能协助周子未来完成本轮融资。周子未来的核心团队和人才库在行业内拥有稀有的多元能力，包括深厚的生命科学技术基础、规模扩展以及全面的产业和监管资源。我们对合成生物学在替代蛋白领域的发展前景与价值保持长期看好。周子未来将继续引领中国细胞培养肉产业，不断取得创新突破，并最终实现改变中国肉类供应格局的宏伟目标。”