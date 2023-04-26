一段时间以来，宝马一直在开发第八代 5 系。我们将在本月晚些时候最终看到它，届时汽车制造商将在 5 月 24 日展示它和电池电动 i5。虽然我们抓住机会试驾了 2024 BMW i5 原型车，但我们对它或它的内燃机原型车仍然知之甚少。这些细节应该会大揭秘。然而，我们知道生产将于今年夏天开始，销售日期定在今年 10 月。宝马将在其位于德国丁戈尔芬的工厂生产下一代车型。

在试驾原型车期间，我们了解到宝马最初将推出两种配置的i5——基础 eDrive40 和 M60 xDrive。入门级车型将配备一个后置驱动电机，功率为 335 马力。M60 的双电机设置更强大，功率为 590 马力。宝马没有透露型号的扭矩数据。该公司还选择不透露电池容量或其续航里程数，但其目标是在 eDrive40 中行驶 295 英里。

新的 i5 将配备 Highway Assistant 等技术，现在可以完全解放双手。要进行变道，只需查看相应的后视镜即可。一旦 5 系于今年秋季上市销售， BMW 7 系将通过无线更新获得此功能。

如果纯电力不是您的首选燃料，BMW 将提供具有内燃机、插电式混合动力和电气化动力的 5 系。改装后的 M5 预计将首次亮相（在更晚的日期），其插电式混合动力总成可产生荒谬的动力。该设置在BMW XM Red Label中产生高达 738 马力的功率。

谍摄影师已经在公共场合拍摄了 5 系列旅行测试，这可能会为电动版本带来 M Performance 内饰。其余的 5 系旅行车阵容应该使用插电式混合动力技术，但我们预计它不会与轿车一同亮相。