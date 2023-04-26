Explico是一家总部位于新加坡的教育科技初创公司。该公司日前宣布，已经成功获得了一笔140万美元的Pre-A轮融资。

据了解，这笔融资由Astonic Ventures Singapore、MAVIS TUTORIAL CENTRE（当地的知名补习中心）、Singapore Asia Publishers（当地知名出版机构）以及一些天使投资人提供。

Explico在一份声明中表示，有了这笔新资金，Explico将计划为学生群体创建一个更全面的学习平台，并着手从东南亚开始展开市场扩张（尤其是针对越南、菲律宾、以及非洲）。

Explico成立于2020年，主要通过人工智能和机器学习技术对学生进行评估，以帮助其确定自身的具体优/劣势，继而根据他们的个人情况推荐针对性的学习方法。

作为Explico的成立出发点，该公司表示，每个学生都有自身的特点，所以很难有一种放之四海而皆准的学习方法。因此，该公司希望能够通过人工智能技术帮助学生认清自己，并为其提供量身定制的方式。

值得一提的是，Explico强调，除了学习效果评估，平台也可以帮助学习小组找到合适的参与人选，并且甚至可以帮助学生群体避免学习重复的课程。此外，该公司也透露，目前，Explico也在为新加坡低收入家庭的儿童提供补贴助学金计划（目前仅适用于新加坡公民）。

有数据指出，到2025年，全球教育科技市场规模有望从2021年的1064.6亿美元增长至4040亿美元，从中达到16.5%的年平均增长率。