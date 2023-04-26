斯柯达今天召开新闻发布会，宣布了真正的电动汽车冲击计划，到 2026 年将推出不少于 6 款车型，以覆盖市场的各个细分市场。引领潮流的是计划于明年作为 Elroq 上市销售的“紧凑型”车型。它被开发为 Karoq 的电动继任者，长约 4.5 米（177.1 英寸）。

2025 年将是特别忙碌的一年，因为斯柯达打算推出第二代 Enyaq 和 Enyaq Coupe，以及由西雅特在西班牙制造的入门级电动汽车。暂时简称为“Small”，这款超小型车型长约 4.1 米（161.4 英寸），提供与 Scala 类似的载货能力，起价约为 25,000欧元。

也许这六款车型中最有趣的是将于 2026 年推出的“Combi”。斯柯达提到它将是一辆长约 4.7 米（185 英寸）的类似 Octavia 的旅行车。同年，“Space”将作为具有“巨大内部空间”的七座 SUV 加入阵容，同时长 4.9 米（193 英寸）。2022 Vision 7S 概念车已经预览了这款三排座家用车。

为实现这一目标，到 2027 年，大众汽车集团品牌将投资 56 亿欧元（61 亿美元）购买这六款车型，这些车型将采用该品牌全新的“Modern Solid”设计语言。斯柯达希望到本十年末电动汽车销量占年度总交付量的 70%。与此同时，扩展的电动产品组合正在通过“汽车雕塑”进行预览，让我们对跨多个细分市场的新造型方向有了一个模糊的认识。

在相关新闻中，斯柯达提到下一代 Superb 掀背车和旅行车以及Kodiaq都将于今年秋季首发，并将提供插电式混合动力总成。燃油版本将由该品牌“最先进的汽油和柴油发动机”提供动力。