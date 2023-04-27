灵魂烧烤三件套，“淄博烧烤”火出圈。四月，淄博烧烤人流量进入爆发期，4月29日-5月3日，首届淄博烧烤节将隆重开幕，届时会吸引数以万计的游客前往淄博，这不仅是对烧烤小哥体力的考验，呼朋唤友、现场分享更是对通信网络的一次巨大挑战。

为配合淄博烧烤节顺利举办，山东联通联合中兴通讯在淄博完成3.5G 300MHz带宽的 5G三载波聚合端到端商用验证，测试结果显示：三载波的叠加峰值速率达4.3Gbps，单用户峰值速率最高可达3.2Gbps，是常规5G网络速率的3~4倍，彰显了极致的5G性能，为即将拉开序幕的淄博烧烤节奠定坚实通信网络基础。

现场将3部手机终端分别接入3.3G/3.4G/3.5G三个载波同时测试，三个载波下行峰值速率均能接近理论峰值，三部终端总峰值速率稳定达到4.3Gbps+。联通网络的流畅和稳定得到现场直播博主的充分肯定。

基于300M载波聚合性能成功验证，山东联通在淄博烧烤节区域展开大规模网络保障服务，涉及烧烤店内、烧烤店外、旅游景点三个场景，淄博现场团队与技术专家进行话务测算，量身定制大容量保障方案，确保网络容量，为淄博烧烤节提供极致高速的5G体验。

未来，中兴通讯将持续与山东联通深度合作，探索5G新技术、新功能在商用网络下的应用，在大型赛事/演唱会场馆、交通枢纽、网红打卡地等场景实现规模部署，充分满足用户移动视频直播、短视频、图片打卡等业务需求，打造5G精品网络，赋能数字经济。