动视暴雪公布了2023财年第一季度财报。报告显示，该公司第一季度净营收为23.83亿美元，上年同期为17.68亿美元；净预定收入为18.6亿美元，上年同期为14.8亿美元；净利润为7.40亿美元，与上年同期的3.95亿美元相比增长87%。

按业务部门划分，动视暴雪第一季度来自于产品销售业务的净营收为6.95亿美元，上年同期为3.86亿美元；来自于订阅、授权及其他业务的营收为16.88亿美元，上年同期为13.82亿美元。

动视暴雪第一季度整体月度活跃用户人数为3.68亿人，上年同期为3.72亿人。按部门划分，动视部门的整体月度活跃用户人数为9800万人，上年同期为1.00亿人；暴雪部门的整体月度活跃用户人数为2700万人，上年同期为2200万人；King部门的整体月度活跃用户人数为2.43亿人，上年同期为2.50亿人。

微软在2022年1月18日宣布，该公司计划以每股95.00美元的全现金价格收购动视暴雪。这笔交易已经获得动视暴雪和微软董事会的批准，并已获得动视暴雪股东的批准。

2023年4月26日，英国竞争和市场管理局（CMA）宣布了阻止上述合并交易的决定，称其在云游戏领域中引发了竞争相关忧虑，并认为微软针对云游戏领域的任何相关忧虑所作出的补救措施并不足够。动视暴雪认为，英国竞争和市场管理局的这一决定是与事实不相称的、不合理的，与相关证据并不一致。微软已经宣布，该公司决定对英国竞争和市场管理局的裁决提出上诉，而动视暴雪计划全力支持微软在这一上诉方面所作出的努力。动视暴雪仍然相信，这笔交易是有利于竞争的，将把动视暴雪的内容带给更多的游戏玩家，并将为英国和全球的消费者和开发者带来实质性的好处。两家公司将继续与负责审查这项合并交易的其他监管机构充分接触，以获得任何必要的监管批准。