根据Canalys发布的最新数据，2023年第一季度中国大陆智能手机市场出货同比下滑11%，出货量降低至6760万台，是自2013年以来最低的第一季度。其中，苹果凭借iPhone14系列热度延续，以20%市场占有率位居中国大陆市场榜首，出货1330万部。一加新品助力OPPO出货表现，OPPO（含一加）出货1260万部，以19%市场占有率排名第二，vivo和荣耀分别出货1130万部及970万部，排名下滑至第三和第四，小米以850万部出货企稳市场第五名。

Canalys研究分析师钟晓磊（Lucas Zhong）表示，“经济在防疫政策放开后回暖向好，但未能为智能手机市场需求带来明显的刺激和提振。大盘迎来第五个连续双位数的下跌。第一季度社会消费品零售总额的同比增长5.8%，而通讯类消费品仍有下滑，疫情对消费者行为仍产生了中长期的影响，他们更倾向于将收入放在必要支出上并保持一定的储蓄，对于电子消费品维持理性态度，厂商需要为市场提供更具说服力的产品来刺激换机。“

Canalys 分析师朱嘉弢（Toby Zhu）补充道，”厂商逐渐调整了出货节奏和全年规划，适应中国大陆市场大盘体量“新常态”，并争相推出更有吸引力的产品。步入2023年，厂商出货规划趋于理性和保守，与渠道商合作共同将库存水位控制在健康合理范围内成为优先事项。与此同时，除了OPPO Find X6、荣耀Magic5 Pro等高端产品迭代，市场体量的收缩也催化了入门级到中端产品的性价比竞争的白热化，厂商持续在更实惠的价位段为市场提供旗舰芯片下沉、大内存、影像提升、快充等配置突破的产品，例如Redmi K60, 一加Ace 2V，realme GT Neo5等新品。在激烈竞争中，厂商应避免陷入全面价格战，而将精力投入在为消费者提供具有差异化价值主张的产品，并进一步通过提升生态领域体验建立护城河，提高品牌粘性。”

Canalys分析师刘艺璇（Amber Liu）指出：“尽管2023年中国手机市场不会出现明显恢复，但我们已经看到消费者信心复苏信号，这将成为厂商们实践最新品牌和产品策略的好时机。今年将会是考验厂商实现利润和市场份额双目标，同时专注积累品牌和技术基础的重要的一年。智能手机产业链在调整2023年增长预期的同时，已然将目光投向2024年的增长规划，寻求在硬件技术的做出进一步突破，并在生态搭建，AI算法能力上实现更多的应用场景落地。”