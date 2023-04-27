近日，在第二十届中国脑血管病论坛召开之际，强生医疗科技宣布旗下脑卒中整体解决方案在中国正式上市，其中包括EmboTrap III远端闭合双层网篮取栓支架、EmboVac血栓抽吸导管、Cerebase DA远端输送导管以及Prowler Select Plus 160灌注导管四大前沿产品。

根据《中国脑卒中防治报告2020》显示，卒中是我国成人致死、致残的首位病因。随着我国人口老龄化和城市化进程的加速，卒中危险因素流行趋势明显，卒中疾病负担日益增加。作为一种急性脑血管疾病，脑卒中起病急、来势凶，所以对患者而言，获得及时救治至关重要。

为此，强生医疗科技推出了涵盖从通路搭建到取栓的全流程脑卒中手术解决方案。其中，EmboTrap III作为一款远端闭合双层网篮取栓支架，兼具独特的远端闭合结构、双层网篮开环式的设计以及清晰的支架可视性，旨在实现对急性缺血性脑卒中患者的救治；另一取栓“利器”EmboVac则是一款血栓抽吸导管，能够在取栓治疗过程中移除脑血管中的血栓，助力恢复血流供应、改善患者预后。该创新产品还能与取栓支架一同使用，帮助挽救更多患者的生命；在复杂、精密的脑卒中手术中，建立良好的通路是成功实施取栓手术的重要前提。作为本次全新上市的一款通路器械，Cerebase DA能够在神经介入手术中搭建颅内血管通路，辅助后续治疗器械到达病变部位，从而为患者的健康保驾护航。此外，在本次上市的新品中，强生医疗科技还带来了另一款产品Prowler Select Plus 160灌注导管。这是一款输送和释放颅内支架的导管，可以输送治疗器械到达病变部位进行后续治疗，以协助手术治疗的顺利进行。

自1994年进入中国市场以来，强生医疗科技始终聚焦中国患者亟待满足的健康需求，并在国家政策的支持下，不断推动更多创新产品与解决方案进入中国。2022年11月，EmboTrap III、EmboVac和Cerebase DA三大产品以“中国首秀”集体亮相进博会，并于五个月后获批上市。强生医疗科技中国神经介入事业部高级总监李淼表示：“强生医疗科技长期深耕心脑血管疾病领域，在脑卒中治疗方面拥有深厚且专业的临床研发能力和患者洞察。未来，我们将不遗余力地继续在神经介入领域发力，以创新驱动发展，持续深化与行业内多方力量的合作，在为广大脑卒中患者开通生命通道的同时，筑起更加牢固的健康防线。”