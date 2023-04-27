动点出海获悉，马来西亚人工智能初创公司VOX日前宣布，已经从硅谷的投资人士处获得了一笔25万美元规模的Pre seed轮融资。

VOX并未透露本次投资的具体来源，但据该公司表示，这笔资金来自于“高净值人士”。

VOX成立于2021年，是一家使用对话式AI技术帮助企业与客户进行自动化对话的B2B SaaS平台——值得一提的是，VOX在官网上指出其服务是由GPT-3所驱动。此外，VOX也推出了一款名为Sharly.ai的人工智能对话助手，并将其作为主打产品。

作为Sharly.ai特色，据介绍，该对话助手的具体应用场景为帮助用户解析文档中的信息。具体而言，用户可以把任何文件上传到Sharly.ai上，然后向Sharly.ai询问有关该文件的问题，就像同ChatGPT提问/对话一样。 VOX表示，Sharly.ai能够处理上千页的上传文件，但目前仅支持英文内容。

而在具体使用方面，VOX也透露，目前，Sharly.ai对外提供了三种不同的收费计划。用于个人用途的人可以有限制的免费使用Sharly.ai；出于专业原因需要它的行业人士则必须每月支付5美元；而想要更量身定制的解决方案的企业必须联系该VOX获取报价。

针对这笔融资的用途，VOX 在一份声明中表示，将使用该资金覆盖前5万名用户的平台运营成本，从而使得团队能够将所有精力投入到创新用户体验和工作流程当中。