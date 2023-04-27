近日，SGS通标标准技术服务有限公司与嘉兴市进出口商会签订战略合作协议，并携手成立嘉兴市国际贸易保障服务中心，助力嘉兴市外贸企业合规出海，以质量为基石拓展国际市场，实现绿色可持续发展。

为积极应对国际市场新形势，推动区域品牌建设，助力嘉兴市外贸企业高质量发展，嘉兴市进出口商会在嘉兴市商务局的指导下，积极携手SGS成立嘉兴市国际贸易保障服务中心，引导嘉兴市外贸企业对接国际市场新要求，掌握国际标准、法规新动态，促进嘉兴外贸稳健发展。

嘉兴市商务局党委委员、副局长许兵在现场指出，嘉兴市国际贸易保障服务中心的成立是服务嘉兴外贸高质量发展的重要举措之一，并对服务中心的发展给予希冀。嘉兴市进出口商会会长王震表示服务中心将首先实现为嘉兴市外贸企业提供检验、检测、认证咨询便利，并逐步从外贸预警、品牌维护、双碳绿色服务、数字化管理等方面为嘉兴市外贸企业提供一站式解决方案，助力嘉兴市外贸企业拓展海外市场。未来，嘉兴市国际贸易保障服务中心将进一步加强资源整合，为嘉兴市外贸企业持续提供一个便捷的服务平台，从多维度赋能嘉兴外贸稳健发展。

SGS杭州公司总经理梁超在现场表示SGS作为国际公认的测试、检验和认证机构，一直被誉为质量和诚信的基准，SGS始终秉承独立、公正、专业与创新的精神，矢志为国内外客户，包括政府方和国际组织机构提供一站式服务。未来，SGS将加强与嘉兴市进出口企业的深度合作，逐步完善保障中心的各项质量服务职能，深耕服务于嘉兴市进出口企业，以综合的检验、检测、培训、认证服务，助力嘉兴外贸高质量发展。

关于SGS

SGS 是具有140多年历史的测试、检验和认证机构，总部位于瑞士。SGS拥有 97000多名员工分布在全球2650 多个分支机构和实验室。

SGS通标标准技术服务有限公司由SGS集团和隶属于国家市场监督管理总局系统的中国标准科技集团共同于1991年成立，现已在全国建成了90多个分支机构和200多间实验室，拥有16000多名训练有素的专业人员。在中国，SGS的服务能力已全面覆盖到纺织品及鞋类、玩具及婴幼儿用品、家居及轻工产品 、电子电气、农产食品、生命科学、化妆品及个人护理、石油化工、矿产、环境、工业、交通和电子商务等多个行业的供应链上下游。