近日，江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司（下称“鼎泰集团”）完成C轮融资，本轮融资由君联资本领投、太保资本、临港科创投、好买基金共同出资，老股东弘晖基金、高瓴创投、怀记投资、晓池资本继续跟投加持。本轮融资将助力鼎泰集团在专病领域持续深耕和致力于提供更有临床价值的非临床数据，加速其在眼科、中枢神经系统（CNS）和代谢性疾病药物从临床前到临床一体化研发赋能的国际化布局。

鼎泰集团成立于2008年，以专注科学评估、助力创新转化、提升生命质量为使命。集团总部位于南京，并在南京、昆明、上海、成都、海南等设立子公司。鼎泰集团拥有非人灵长类动物疾病模型研究服务机构、GLP毒理实验室、国内首家通过AAALAC认证的专注医疗器械临床前研究机构、临床分析检测服务机构，以及深耕细分治疗领域的临床CRO公司，与国内外众多企业深度合作。

目前，鼎泰集团立足核心的非临床研究业务，横向打通全产业链。形成了疾病模型和药效学研究、药政策略和安全性评估、临床及实验室服务三大业务板块，并以优质、稳定的实验动物供应体系，为全球医药企业和科研机构提供一体化研发赋能。

鼎泰集团CEO张雪峰表示：我们非常荣幸得到君联资本、太保资本、弘晖基金、高瓴创投、临港科创投、好买基金、怀记资本、晓池资本的认可。鼎泰集团将加强资源重构，深化对疾病生物学机制和转化医学的理解，专注科学评估、提升生命品质。同时，提升国际竞争力，协同新药研发企业及相关方，搭建生物医药良性发展生态圈，助力创新转化。

君联资本联席首席投资官周宏斌表示：很荣幸能参与鼎泰集团的事业，感谢公司团队及现有投资人股东对君联的支持和认可。君联长期系统性投资生命科学领域，注重产业资源的链接，强调专业赋能。鼎泰集团是中国临床前药物评价CRO领域的优秀代表，聚焦于CGT（细胞疗法与基因治疗）等创新药领域的一站式CRO服务，获得了全球客户的广泛认可。以张雪峰先生为核心的鼎泰团队，专业专注、恪守高质量服务品质，有高远的事业追求。衷心希望鼎泰集团能进一步崛起为一家具备全球影响力的新型CRO服务机构。