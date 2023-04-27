4月27日消息，全球建筑机器人解决智慧方案平台筑橙科技已完成近亿元A轮融资，本轮融资由XVC领投，老股东联想创投跟投，指数资本担任独家财务顾问。

对于本轮融资，筑橙科技总经理正端表示，筑橙团队已在建筑施工领域深耕多年，深刻感受到这个传统行业亟需智能化自动化的新一代生产力工具，来有效解决人力成本上升、施工人员短缺、作业环境恶劣等日益加剧的痛点。在完成本轮融资之后，筑橙将加快搭建包括地产开发、涂料商、分包商等在内的建筑机器人服务网络，助推公司的拳头产品外墙喷涂机器人在全国范围内实现规划落地。与此同时，筑橙也在加速研发外墙刮腻子机器人等其他的外墙施工产品，持续为行业提供有价值的智慧施工综合解决方案。目前，公司新一轮融资也已开启。

筑橙科技成立于2018年，是集建筑机器人产品研发、生产、制造、施工应用、智慧施工技术服务于一体的智慧施工综合解决方案供应商，可通过标准化作业流程确保质量可控，实现高危作业的人力替代。公司将环境感知、深度学习、伺服控制等核心技术应用到建筑施工领域，自主研发多款建筑机器人产品，能够大幅降低高空作业中的安全风险，显著提高施工作业效率，实现全流程无人化智能施工。

筑橙科技自主研发的智能外墙喷涂机器人搭载“无人机+自动驾驶+机器人”三大核心技术和自研智能算法，实现强风环境稳定作业、建筑施工环境智能感知、数据监控精细化管理，工艺流程标准化、易推广，在设定参数下作业品质稳定，并有效地解决了因墙面过宽需两台传统吊篮施工不同步造成的接缝问题，可显著提升施工品质。数据显示，对比传统人力施工，筑橙科技机器人施工效率可提升3-5倍。

来源：投资界