去年 9 月，Jeep 宣布计划在本世纪中期推出四款新电动车型。当时，我们掌握了其中三款车型的信息——Recon、Wagoneer S 和 Avenger AWD。吉普还简要提到了第四款 EV SUV 也在开发中，但没有透露任何相关信息。今天，我们终于可以分享该车型的第一张预告图。

不幸的是，吉普还没有准备好告诉我们更多关于尚未命名的电池电动跨界车的信息。唯一可用的预告图片显示了一个隐藏在蓝色外壳下的小型跨界车，上面有该品牌的电动汽车标志。

说到 Avenger，Jeep 已经收到了大约 22,000 辆小型跨界车的预订单，该车仅在西班牙、意大利和波兰销售时配备内燃机。在旧大陆的所有其他国家/地区，小型跨界车仅配备电动动力总成，即为前轮提供动力的单电机 BEV 装置。具有 AWD 功能的双电机版本将很快作为本世纪中期计划的四款新型电动吉普车之一推出。

Stellantis 产品组合中的美国公司正在计划的其他新电动汽车是 Recon——一款基于 Stellantis STLA 大型平台的牧马人启发的零排放 SUV——和 Wagoneer S——一款以相同架构为基础的大型 SUV，0-60 英里/小时的冲刺仅需 3.5 秒，估计每次充电可行驶 400 英里。