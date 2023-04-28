根据国际数据公司（IDC）发布的手机季度跟踪报告，2023年第一季度，中国智能手机市场出货量约6544万台，同比下降11.8%。2023年开年依然低迷，延续2022年以来每季度出货量同比下降幅度超10%。与海外市场类似，疫情管控放开以后，中国手机市场需求也并未出现明显的反弹，消费者仍然受到经济低迷、消费信心等因素的影响。而换机周期不断拉长，越来越多的消费者已经形成固定思维——手机已经不需要经常更换，使用3-4年越来越普遍。而厂商也纷纷宣传自家产品保证48个月不卡顿，默认换机周期的延长。另外，今年整个行业积极推广的大内存和存储组合，无疑也将会进一步延长未来消费者换机周期。

2023年第一季度前五大智能手机厂商市场表现

OPPO

OPPO 时隔一年，以19.6%的市场份额再次回到国内手机市场第一的位置。双旗舰高端战略初显成效：Find N2&Flip系列登顶 Q1折叠市场份额第一，为OPPO的高端突破战略打下坚实基础；刚发布的Find X6系列的市场欢迎度高于预期，使得OPPO在600美元以上高端市场份额明显提升，跻身TOP3。子品牌Oneplus 市场表现强势，同比增幅超过300%，帮助OPPO在线上渠道的竞争力不断加强。

Apple

Apple在第一季度位居国内市场出货量第二，市场份额17.6%。1月供应完全恢复正常以后，Apple第一次在新品发布后不到半年进行调价，在2月对市场需求较大的iPhone 14 Pro&Max进行渠道价格下调，获得了不错的市场反馈，销售情况明显提升。但是iPhone 14 &Plus在发布新外观颜色以后仍未有明显起色。

vivo

vivo第一季度位居第三位。X90系列保持较强的综合性能竞争力，新款折叠屏产品X Fold2和第一款竖折产品X Flip蓄势待发，有望继续稳固推动vivo在高端市场上的份额。S16系列在线下市场获得不错市场表现，帮助vivo在200-400美元市场份额赢得第一。与运营商的加强合作也帮助vivo获得更多线下机会。子品牌iQOO依然保持同比增长，与vivo形成良好的品牌，产品和渠道的互补，保持在线上渠道的竞争力。

Honor

Honor 国内市场处于第四位。全方位的产品升级使得Magic 5系列获得市场的认可，在600美元以上高端市场份额环比增幅最大。Honor在年初进行全方面的调整，来解决去年一年快速恢复增长中发现的问题，未来依然会以更好的产品为中心来获得更大突破。

Xiaomi

Xiaomi仍居第五位。直屏旗舰产品小米13帮助小米在400-600美元市场份额同环比皆增长超过10个百分点，而红米Note 12系列继续受到市场欢迎，这两款热销机型帮助Xiaomi一年以来第一次实现环比增长。

折叠屏市场保持稳定

2023年第一季度，中国折叠屏产品出货量保持稳定，出货量达到102万台，同比增长52.8%。其中竖折产品份额继续上升至44.3%。随着更多厂商的加入和更多产品的发布，预计2023年中国折叠屏手机市场依然会保持快速增长。

厂商方面，OPPO 第一次成为该市场份额第一，达35.0%。其中Find N2 Flip 占据近 22%的市场占有率，成为当季爆款机型；Huawei 处于新老产品交替期，排名仍位居第二位，市场份额达24.9%；Samsung 保持稳定，排名第三，与上季度一样占据18.4%的市场份额；Magic Vs系列凭借“加量不加价”帮助Honor 获得10.5%的市场份额，份额达历史最高；Xiaomi位居第五，市场份额5.6%；vivo 的X Fold+系列处于产品生命尾期，依然获得4.5%的市场份额。Lenovo市场份额1.1%。

IDC中国高级分析师郭天翔指出，从出货角度来看，到目前为止尚未看到中国手机市场有明显反弹的迹象。虽然最近两个月有厂商部分机型零散加单的情况出现，但主要集中于销售较好的机型后续追单以及厂商趁上游和物料价格处于底点提前备货，并未出现大规模集中加单的情况。未来2023年的中国手机市场走势依然充满了不确定性——到目前为止，出货数据和零售数据依然显示同比下降，但是降幅已经明显收窄，预计已临近谷底。随着国家各种促进经济的政策有效实施，消费者信心逐渐恢复，接下来的“618”大促，能否吸引更多消费者的购买欲望，从而扭转中国手机市场的下降趋势，将至关重要。