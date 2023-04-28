日本工程公司 AIM（与 20 年前命运多舛的 AOL Instant Messenger 完全无关）在今年的日本汽车委员会上展示了其首款名为 AIM EV Sport 01 的全电动跑车。这款双门跑车的设计出自日产前高级副总裁兼首席创意官 Shiro Nakamura 之手，他参与了最新一代 GT-R、Leaf、Murano 和 Cube 等车型的设计. 此外，在加入 Nissan 之前，Nakamura 曾在 Isuzu 负责设计，在那里他打造了 Vehicross 和 Gemini。

换句话说，可以肯定地说，AIM 的新款运动型 EV 背后有一位著名的设计师，而且它已经证明了这一点。EV Sport 01的前部有一点尼桑 350Z 的味道，后部有一些保时捷卡雷拉 GT 的味道，看起来时尚而有目的性。

从 AIM 发布的早期规格来看，这款小型双座车应该能够在与更知名的竞争对手的竞争中站稳脚跟，两台电动机的总功率为 600 马力，重量仅为 3,306 磅（1,500 千克） ，由长度不到 13 英尺（4 米）的碳纤维车身提供。

为 Sport 01 提供动力的高压电池估计最大续航里程约为 186 英里（300 公里），但日本品牌并未提供电池组的容量。

AIM 于 1998 年在日本名古屋成立，专注于通用汽车开发，以耐力赛的工程引擎而闻名，最著名的是传奇的勒芒 24 小时耐力赛。但是，鉴于汽车行业正在迅速过渡到全电动未来，并考虑到 AIM 已经为伦敦公交车开发了电动机，这家日本公司联系了 Shiro Nakamura 为其全电动底盘设计车身。

“在勒芒取得一定成绩后，我们期待EV时代的到来，与一家英国公司共同开发了一款电机，并在伦敦公交车上使用，”AIM代表董事Yukinori Suzuki表示。“我们开发了底盘。我们没有像今天的 EV 跑车那样专注于加速性能，而是通过控制扭矩矢量和转弯来追求驾驶乐趣。”

作为公司新能源汽车 (NEV) 项目的第一批产品，EV Sport 01 很可能是一款价格高于平均水平的小批量产品。尽管如此，看到小公司渴望凭借时尚、性能导向的车型进入电动汽车世界还是令人兴奋的。