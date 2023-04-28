近日，广州瑞风生物科技有限公司（瑞风生物）宣布完成数亿元Pre-B轮融资。本次融资由越秀产业基金领投，元因创投、善沣创投、新兴基金、港粤资本及国聚创投跟投，老股东光大控股、雅惠投资及博远资本持续加持。本轮融资将用于加快推进地中海贫血药物的临床试验，持续推进后续基因编辑药物的研发及底层技术创新等。

瑞风生物成立于2019年，致力于新兴基因编辑药物的开发，其先导产品β-地中海贫血基因编辑药物RM-001已于2022年11月份获得国家药监局默示许可，目前正在开展I期临床试验。该产品是输血依赖型β-地中海贫血疾病的治愈性药物，早期临床研究中接受治疗的地贫患者全部获得治愈，患者健康状况良好，均已回归正常的生活。

除此之外，瑞风生物还布局了眼科、神经系统等领域的重大疾病和遗传病的体内基因编辑疗法，部分项目现已取得里程碑进展，在大动物实验上展现出初步疗效。值得一提的是，瑞风生物是中国少数拥有底层专利技术的企业之一，在DNA和RNA水平的CRISPR/Cas和碱基编辑等多个方向的工具创新取得了阶段性成果。

对于本次融资，瑞风生物表示：“生物医药的发展使命是要守护健康，造福人类。我们相信技术推动产业革新，基因编辑技术使得治愈性药物成为可能。我们所做的事情就是为生命创新，把可能性变成现实。感谢各位新老股东对瑞风生物这一理念和使命的认可。进入临床阶段后，我们一如既往，继续务实地把产品做好。期望瑞风生物能成长为具有全球竞争力的龙头基因编辑科创公司。”

越秀产业基金管理合伙人、总裁卢荣表示：“越秀产业基金持续看好细胞与基因治疗药物的发展。瑞风生物立足粤港澳大湾区，基于新一代生物技术，致力于解决巨大的临床未被满足的需求，具备极高的社会价值。瑞风生物团队由成功的连续创业者和知名科学家组成，使命感强、执行力高。团队以单基因遗传性疾病作为切入点，不断往多基因复杂性疾病探索和突破。随着拳头管线，针对地中海贫血的细胞基因疗法临床快速推进，我们看好瑞风生物未来持续兑现其社会价值。”

善沣创投医药合伙人沈财章先生表示：“瑞风生物团队具有优秀的产业和科学复合背景，利用和创新先进的基因编辑技术，用于遗传性疾病、复杂病症和肿瘤治疗。特别是其对地中海贫血症的药物研发已经取得了瞩目的成果。全球地中海贫血症基因携带者众多，输血依赖者经济负担巨大，预期寿命较短。瑞风有望为这类人群及其家庭带来福音。瑞风生物还储备了血液科、眼科等大量开创性成果，我们很高兴能够助推和加速这些成果的落地。瑞风团队作风务实，有凝聚力和强烈的使命感，与我们基金“科技向善”的宗旨相合，我们很高兴携手同行。”

新兴基金董事长付燕表示：“细胞和基因治疗行业是生物医药近年来蓬勃发展的重要赛道，也是新兴基金的重点布局赛道。瑞风生物作为研发基因编辑药物的产业终端，致力于通过基因编辑技术为患者提供根本性、一次性的治疗方案，β-地贫管线的推进过程也让我们看到了这支年轻团队的技术能力和拼搏精神，期待未来公司在眼科及神经领域管线的突破。新兴基金也将与瑞风生物持续合作，探索CGT产业的更多可能性。”

港粤资本管理合伙人刘泽山表示：“港粤资本专注于生命科学领域的投资，我们致力于构建产业中的生态体系。在基因治疗领域，我们已布局多家相关公司，涵盖多个细分方向。瑞风生物作为国内基因编辑技术的领军企业，公司以基因编辑的技术作为研发平台，未来将从罕见病到复杂的多基因疾病寻求突破。创始人梁博士也是连续创业者，并且拥有扎实的学术基础及优秀的管理经验，是我们寻找的“科技企业家”的标准。瑞风生物以其一针治疗、终身治愈的临床效果，有望给地中海贫血等遗传性疾病和其他重大疾病带来更优的治疗体验，造福广大患者。未来，我们港粤资本将持续关注未被满足的临床需求，为改善人类健康做出贡献。”

国聚创投董事长杨曦表示：“瑞风生物核心团队拥有成功创业经验，产学研积累深厚，分工明确，高度互补，过去几年展现出超强的执行力和攻克行业壁垒的实力，其中β-地中海贫血基因编辑疗法已经取得全球领先水平的临床疗效，未来更期待瑞风生物利用自有知识产权的新型DNA和RNA编辑工具开发针对更多适应症的潜力管线。”

光大控股董事总经理张琤表示：“瑞风生物是国内第一梯队的基因编辑药物企业，也是穗港澳青年创业优秀代表性项目。我们见证了团队优秀的技术创新和运营能力。其涵盖造血系统、眼科和神经系统等多个相关适应症的治疗药物的开发具有令人印象深刻的开拓性和成药潜力。广州光控穗港澳青年创业基金将持续支持瑞风生物，期待瑞风生物取得新的里程碑式进展。”

雅惠投资合伙人刘嘉运表示：“雅惠自pre-A轮领投以来，一路相伴，很开心见证了瑞风生物一个又一个里程碑。基因编辑药物研发是极具想象空间的临床转化赛道，全球尚无药物获批，瑞风β-地贫管线具备Best-in-Class潜力，我们期待公司能加速药物注册临床研发进程，早日上市造福患者。”