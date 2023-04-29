新能源电动化和智能化几乎成为了2023上海车展所有新车发布会的主旋律，新能源新车发布数量首次超过了燃油车，新能源车型更是牢牢占据了大多数展台的绝对C位。各大厂商愈加重视人车交互体验，这显示了未来世界汽车工业发展大方向将以数字化、智能化和绿色化为主导，从而推动汽车行业发展和迭代地不断加快。同时，围绕着新车型，各个厂商也推出了各种新的技术，势必推动新能源车整个行业更加进步。

比亚迪云辇技术

比亚迪通过系统化考量新能源汽车的垂直方向控制问题，全面融合感知、决策、控制、交互等软硬件技术，推出了新能源专属智能车身控制系统——云辇。这是比亚迪继刀片电池、车身一体化技术（CTB）、四电机独立驱动系统（“易四方”）之后的又一安全技术突破。

据介绍，云辇系统的架构涵盖了感知层、决策层、执行层，具备智能感知、精准决策、高效执行的特点，可实现人、车、路、云、系统五大维度一体化的协同，保证整车信号采集的时效性和准确性，让车身的姿态更平稳，车内的驾驶人员更从容。通俗点说，就是能有效抑制车身姿态变化，降低车辆侧翻风险，减小驾乘人员坐姿位移，同时在雪地、泥地、水域等复杂路况下，保护车身、提升驾乘体验。

奇瑞捷途昆仑平台

基于奇瑞集团的“瑶光2025”战略打造的技术创新工厂，以及火星架构在内的四大技术领域，捷途汽车打造了技术与“旅行+”理念深度融合的昆仑平台。在昆仑平台的技术加持下，捷途汽车将打造更多最懂旅行的车，探索更丰富的“旅行+”出行生态，以多样化的车型拓展能力、新能源迭代能力、持续精进的越野能力、与时偕行的智能化匹配。

未来，捷途汽车所有车型都将基于昆仑平台打造，为捷途汽车带来产品技术实力进阶，通过先进技术的落地应用，不断拓展更多出行场景，让更多热爱旅行与生活的用户尽享旅途中的风景。作为捷途汽车未来的产品基石，昆仑平台在平台拓展性、新能源拓展能力、智能座舱和智能驾驶、电子电气架构多方面具备核心优势。支持承载式、非承载两种车身的拓展能力；在此基础之上可以衍生出SUV、ORV、PUP等多种车型，并支持主动悬架、XWD智能四驱技术，四轮转向等配置，完美覆盖越野等不同场景下的多样需求。

长城哈佛智能四驱电混技术Hi4

首搭长城汽车全新智能四驱电混技术Hi4的哈弗枭龙MAX，无疑是哈弗最近最大亮点。此外，该新车还搭载了全新一代Coffee OS智能座舱系统、咖啡智能驾驶系统等核心技术，是技术长城的集大成者。据了解，长城汽车的智能四驱电混技术Hi4，是专为新能源全场景高阶驾驶需求设计的技术，能够赋予车型多重驾驶性格。具体来说，该技术采用了三动力源双轴分布的混动“新构型”，通过前后轴双电机分布式布置，实现了串并联四驱的电混架构，大大拓宽用户用车场景。

以刚刚推出的哈弗枭龙MAX为例，新车搭载了全新智能四驱电混技术Hi4的哈弗枭龙MAX，采用了1.5L混动专用发动机，其后桥电机采用电机绕组采用高效扁线+低拖曳减速器设计，综合功率205kW，综合扭矩585N·m，WLTC综合油耗1.78L/100km，WLTC馈电油耗5.5L/100km，0-100km/h加速仅需6.8s。此外，在智能驾驶方面，哈弗枭龙MAX还搭载了咖啡智能驾驶系统，凭借1个ADAS智能前视摄像头、5个毫米波雷达、4个环视摄像头、12个超声波雷达等，可实现全路况、全时段、全天候的L2+级别智能驾驶辅助。

红旗汽车“旗帜”超级架构FMEs

红旗在上海车展展示的“旗帜”超级架构FMEs，未来红旗的新车型都将基于此架构。其中包括电动平台HME，包括电池、电驱、补能和底盘四个系统；智能平台HIS，其覆盖电子电气、自动驾驶、智享体验三大系统。红旗的FMEs架构几乎将车辆由外到内的基本框架全部涵盖，而这个架构也包含了红旗品牌多年的研究成果。其中电动平台HME拥有一汽集团8个技术领域群和115项关键技术领域的所有重大突破和全部最新成果，可覆盖未来红旗新能源品牌A、B、C、D级轿车、SUV及MPV全部细分车型。

在FMEs架构的加持下，未来三年，红旗新能源品牌将频繁推出15款新能源智能产品，展现豪华自主品牌在新能源领域的前瞻技术和领头风范。FMEs架构能够全面满足红旗新能源品牌所有车型的研发、制造以及不同用户的需求，并成为支撑未来新能源高端化发展的基础。

埃安Hyper GT的卫星红外遥感技术

昊铂Hyper GT是基于埃安全新的纯电平台AEP3.0打造的首款车型，同时也采用了全新的星灵电子电气架构。它实现了0.197Cd的风阻系数，超过了奔驰EQS，成为新的全球风阻最低的量产车型。昊铂Hyper GT配置3颗激光雷达，分布在车顶和两侧翼子板，而且这三颗都是可变焦的二代激光雷达。除了激光雷达外，这款车还配备了卫星红外遥感技术，能够在夜间、沙尘、雾霾等恶劣环境中更好识别生命体，夜间也能更好抵抗强光的干扰。

按照官方描述，昊铂Hyper GT在城市和高速都能实现智能领航，主动超车、导航变道、十字路口左右转、掉头等操作都能实现，也具备防御性减速、自主变道等能力。