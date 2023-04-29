4月29日，滴滴退市后在其官网发布年报。2022年滴滴实现营业收入1408亿元，同比下降19%。净亏损为238亿元，同比收窄52%。

分业务来看，中国出行业务收入从2021年的1605亿元下降至2022年的1259亿元，降幅为22%。国际化业务收入从2021年的36亿元增加至2022年的59亿元，增幅为62%。其他业务收入从2021年的97亿元降至2022年的90亿元，降幅为7%。中国出行、国际业务、其他业务分别占公司总收入的比例为89%、4%、7%。

2023年春节以来，国内通勤、消费性出游、大型交通枢纽等场景的出行需求恢复较快，带动了滴滴中国出行业务回归增长。上述年报显示，2023年3月，中国出行业务日均完单2820万，同比2022年3月增长42%。同期，国际化业务继续发展，国际化出行及外卖在2023年3月日均完单660万；其他业务包括两轮车、能源、货运、金融等日均完单1020万。3月中国出行业务、国际化业务和其他业务总计日均完单4500万。

与此同时，截至2023年3月31日止的12个月中，滴滴在全球有5.87亿名年活跃用户，2300万名年活跃司机。其中，中国出行业务有4.11亿名年活跃用户，1900万名年活跃司机。