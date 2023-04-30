科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.04.24-2023.04.30）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

看多了国内的ChatGPT新闻，不妨随着本周的动态一起来看看“ChatGPT热潮”在东南亚进入了怎样的阶段。

当下，尽管东南亚的科技互联网进程正在进入一段高速发展时期，并且人工智能热潮也正在席卷东南亚，然而，与国内的情况不同，公开宣布加入ChatGPT竞赛的东南亚互联网巨头并不算太多，并且这类技术的发起方似乎也并没有像国内那样高调——至少在笔者的观察中，并没有看到哪家的东南亚巨头宣称在开发自己的大语言模型。不过，如果从初创公司的角度上来看，在东南亚，ChatGPT的身影却也没那么“少见”。

首先是本周的主角VOX。这是一家成立于马来西亚的初创公司。作为这家公司对ChatGPT的体现，VOX把GPT3接入到了自身的自动化对话平台中（约等于AI客服）。并且值得一提的是，VOX也推出了一款名为Sharly.ai的人工智能对话助手，能够帮助用户分析文档并以对话的形式回应用户对文档内容的询问——尽管VOX并没有透露其技术来源，但基于笔者的使用体验来看，Sharly.ai可能也是基于GPT的API的一种产物。

总部位于新加坡的Greywing则是另一家加入了ChatGPT热潮的践行者。该公司于近期推出了一款名为SeaGPT的人工智能对话助手，并专注于航运领域（协助航运公司进行港口通信——具体而言，船务负责人可以通过电子邮件或Greywing的平台向SeaGPT发送查询，从而获取必要的港口、移民和旅行信息。根据消息透露，SeaGPT使用的是GPT4的技术。

Limitless Lab的故事稍微有些不同。这是一家总部位于菲律宾的企业，基于公司旗下的无代码政务数字化平台GreatGov，Limitless Lab推出了一款名为GreatGov GPT的公共政策写作辅助平台。据介绍，借助GreatGov GPT，政府工作人员可以轻松生成政策草案和思路，从而加速其写作效率。

值得一提的是，当前，Vingroup似乎也对ChatGPT表示出了一定的兴趣。有消息指出，Vingroup旗下的大学机构VinUniversity正在考虑如何在课堂和研究中使用到ChatGPT。并且在越南，当地的写作助手LovinBot也正在研究如何使用ChatGPT技术对自身进行迭代。

以上差不多是笔者目前关注到的所有跟ChatGPT相关的东南亚企业及（实质）动态。它们可能并不如国内那样“井喷”，但考虑到东南亚的现实情况以及仍未褪去的融资寒冬，这种放眼未来的技术能在当下有所体现也实属不易，后续笔者也将持续为各位带来ChatGPT在东南亚的最新动向。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

东南亚中小型企业有望在未来三年内为数字化转型投入1300亿美元：根据东南亚外包机构TDCX日前发布的一份报告显示，在未来三年内，东南亚的中小型企业（SMEs）或将再投入1300亿美元的预算，以促进自身业务的数字化转型。

这家总部位于新加坡的业务流程外包公司对来自新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南的750家中小企业进行了调查。报告强调，就该转型进程而言，未来，其投资重点将会主要聚焦于产品/服务创新、线上化转型、以及业务流程改进这些方面。

作为背景，报告指出，目前，东盟地区拥有超过7000万家中小企业，占总企业数量的97%。而在过去三年内，这些企业已经在数字化转型进程中投入了780亿美元。

VinFast将获得25亿美元资金：据悉，越南新能源车企VinFast已于近期获得了总计25亿美元的资金承诺。据了解，这笔资金包括15亿美元的不退还捐赠——Vingroup董事长Pham Nhat Vuong和Vingroup分别提供10亿美元和5亿美元，以及来自Vingroup的最长期限达5年的10亿美元贷款。

作为背景，Vingroup首席执行官Nguyen Viet Quang表示，“这是VinFast加速在全球电动汽车市场占据稳固竞争地位的关键时期··· Vingroup正在提供支持，使VinFast能够继续发展并确保其未来··· 这也是越南工业发展的千载难逢的机会。我们呼吁大家支持和打造一个世界级的越南品牌。”

投融资

越南两轮电动车制造商Selex Motors获得300万美元投资：Selex Motors成立于2018年，除电动两轮车的生产外，该公司也能制造这些车辆所需的电池。根据Selex Motors官网数据显示，Selex Motors的两轮电动车Selex Camel的续航可达150公里，其载重甚至可达225千克（较同行产品负重能力的提升可达50%）。

合成数据初创公司Betterdata获得165万美元融资：Betterdata成立于2021年，主要通过其技术解决方案创造出的合成数据帮助数据使用方——尤其是AIGC平台进行获取数据。

作为Betterdata的最大特点，据Betterdata介绍，与传统的数据共享方式不同——这些方式往往会使用匿名化手段来破坏信息的准确性以保障用户隐私，Betterdata则可以在不影响准确度和隐私安全的前提下模拟生成基于真实世界数据的合成数据，从而帮助企业规避日益严峻的隐私合规挑战（比如GDPR）。

用AI技术帮助学生自我评估，教育科技初创公司Explico获得140万美元融资：Explico成立于2020年，主要通过人工智能和机器学习技术对学生进行评估，以帮助其确定自身的具体优/劣势，继而根据他们的个人情况推荐针对性的学习方法。

作为Explico的成立出发点，该公司表示，每个学生都有自身的特点，所以很难有一种放之四海而皆准的学习方法。因此，该公司希望能够通过人工智能技术帮助学生认清自己，并为其提供量身定制的方式。

这家使用了ChatGPT技术的马来西亚人工智能公司刚获得25万美元融资：VOX成立于2021年，是一家使用对话式AI技术帮助企业与客户进行自动化对话的B2B SaaS平台——值得一提的是，VOX在官网上指出其服务是由GPT-3所驱动。此外，VOX也推出了一款名为Sharly.ai的人工智能对话助手，并将其作为主打产品。

作为Sharly.ai特色，据介绍，该对话助手的具体应用场景为帮助用户解析文档中的信息。具体而言，用户可以把任何文件上传到Sharly.ai上，然后向Sharly.ai询问有关该文件的问题，就像同ChatGPT提问/对话一样。VOX表示，Sharly.ai能够处理上千页的上传文件，但目前仅支持英文内容。

观点&观察

从菲律宾国税局的假票追查行动审视菲律宾税收框架：菲律宾的税率在东南亚地区较高，征管制度也较为严格。上述新闻提醒了在菲律宾的出海投资者，营商过程必须严格控制税收风险，本文简单为各投资者解释菲律宾的投资体系逻辑，防范投资过程中的税务风险。