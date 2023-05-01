Motiv Power Systems 是电动汽车(EV)领域备受赞誉的创新者，推出了其最新一代电动卡车。Motiv 的新产品系列拥有 14 年供应全电动步进货车、厢式货车和穿梭巴士的历史，延续了其对清洁能源和尖端技术的承诺。

净零法规、联邦税收减免、天然气价格波动、企业可持续发展驱动力和客户需求等因素正在推动向电动汽车的转变。市场需要能够处理 2-6 吨有效载荷的可靠、成熟的电动汽车，而 Motiv 旨在填补这一空白。

Motiv 的新卡车代表了电动汽车技术的飞跃。该公司与 Nidec 合作设计了一款六相电机和电机控制器，其扭矩性能优于传统内燃机。他们还共同开发了市场上第一个 ONE Aries LFP 电池系统，一次充电能够实现 200 英里的续航里程。

新车辆经过精心设计，具有以下几个显着优势：

8 级柴油可比扭矩： 共同开发的电机和控制器可提供与 8 级柴油卡车相当的强大扭矩，使这些电动汽车在满载情况下比汽油车更快。

简化设计： 更高效的动力总成设计减少了部件数量，从而使装置更可靠，维护需求更少，制冷剂使用更可持续。

增强的续航里程： 与 ONE 共同开发的 ONE Aries LFP 电池可提供 150-200 英里的续航里程，使车队即使在最大有效载荷下也能全程行驶，从而扩大电气化的潜力。

电池安全性和可持续性： LFP 电池不含镍和钴，由于其设计消除了热事件的可能性，因此更具成本效益、可持续性和安全性。

高度可定制性： 新车提供两个或三个电池组、多个充电端口位置和各种高压配​​件的选项，可满足一系列特殊车身要求。

Motiv 下一代电动卡车的推出旨在解决商业车队电气化的关键障碍，包括有效载荷信心、续航里程焦虑和适用性问题。这些车辆现已可供购买，首批客户预计将于 6 月发货，Motiv 有望为该行业的绿色转型做出重大贡献。