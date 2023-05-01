SEA Electric 在即将举行的 ACT 博览会上推出了 SEA-Drive 250 型号，这是一种用于 8 级刚性或日间驾驶室卡车的新型动力系统。该公司计划将该电力系统与 45kW 氢燃料电池配对，可能会增加其续航里程并对商业运输部门产生重大影响。

为何重要：这种创新的动力系统可以帮助加速重型卡车的电气化，并为 95% 的垃圾收集市场提供解决方案。电池电力和可选燃料电池技术的结合优化了重量和成本，同时提供了该领域前所未有的卓越性能。

关键点：

SEA-Drive 250 加入了 SEA Electric 系列中的其他动力系统，包括 SEA-Drive 70、100、120 和 180，它们已经在各种应用中实际使用超过 200 万英里。

SEA-Drive 250 的最大功率为 670hp（500kW），峰值扭矩为 4,579 lb-ft（6,200Nm），由 250kWh 电池组供电。

SEA Electric 创始人兼首席执行官托尼·费尔韦瑟 (Tony Fairweather) 表示，SEA-Drive 250 RE 是公司的一项重大突破，将使公司能够扩展到新的市场和应用领域，例如日用出租车和拖拉机应用。

SEA-Drive 动力系统使所有辅助功能完全电气化，消除了嘈杂的垃圾车并改善了城市环境。

SEA Electric 的新型氢燃料电池驱动重型卡车动力系统 SEA-Drive 250 可能会彻底改变商业运输行业。通过将电池电动技术与可选的燃料电池扩展器相结合，SEA-Drive 250 RE 优化了重量、成本和性能，使其成为适用于各种应用的有吸引力的解决方案。该系统在 ACT 博览会上的首次亮相标志着重型卡车电气化和改善城市环境的美好未来。