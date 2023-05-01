世界最大汽车制造商创始人的孙子丰田章男 (Akio Toyoda) 将丰田总裁的头衔移交给佐藤浩二 (Koji Sato)，这实际上意味着首席执行官的转变。新老板目前是雷克萨斯豪华车部门的首席品牌官兼总裁。在丰田章男于 2009 年开始的任期内，根据 Eikon 的数据，丰田股东的年化总回报率超过 10%，表现优于基准指数，并击败日产汽车和通用汽车等竞争对手，与大众相差无几。

不过，丰田一直在电动车战略上犹豫不前，这导致了很大的批评声音。

丰田新任首席执行官佐藤浩司认为，这家广受欢迎的日本汽车制造商只需三个基本步骤就可以在电动汽车上赚取巨额利润。然而，正如我们在转型过程中看到的其他汽车制造商一样，实际操作可能不像纸面上那么容易。我们将不得不拭目以待，看看新任 CEO 的努力是快速成功，还是说转型太晚了。

刚刚于 2023 年 4 月 1 日上任的首席执行官佐藤最近审视了丰田的未来战略，该战略在不久前进行了重大修改。该计划旨在到 2030 年提高电动汽车产量和盈利能力。佐藤通过分享道：“这将是一个与我们迄今为止所拥有的概念不同的概念。在3 步的时机，生产力应该会得到显著提高。”

丰田目前正处于其新计划的第一阶段，该计划的第二部分将在 2026 年左右进行，最后的努力将在 2030 年完成。丰田的目标是到 2025 年在全球生产约 150 万辆电动汽车，到 2030 年生产 350 万辆。提高生产力规模经济将意味着更低的价格，这应该会推动销量。

佐藤在新闻发布会上明确表示，丰田现在才刚刚起步。多年来，该公司一直在电动汽车上花时间。即使其竞争对手在转型中取得进展，这种情况仍在继续。在众多批评声中，这家日本汽车制造商现在可以说有一些重大的追赶工作要做。

那么，丰田是如何从新技术的皮毛发展到未来几年的高水平生产和可观利润的呢？

从首席执行官佐藤接任之前已经开始的“第一步”开始，丰田在一个新的专用平台上推出了第一款 bZ 品牌电动汽车。佐藤指出，这对丰田来说是一次学习经历，因为bZ4X 并不完全是您所谓的成功汽车发布。然而，电动汽车的问题可能是丰田需要的警钟。新任首席执行官承认：

“我们将进行快速改进和修改，以提高产品吸引力和产品强度。我们将以加速的方式进行。”

接下来是 CEO Sato 的“第 2 步”，丰田将整合 Arene 汽车操作系统，该系统目前正由其软件部门 Woven 开发。有了专门构建的平台和拟议的电动汽车阵容——完成“快速改进和修改”——尽快让成功的软件系统到位是有意义的。今天成功的电动汽车制造商既是汽车制造商，也是软件公司。

佐藤将“第 3 步”吹捧为这家汽车制造商联合计划和努力的结晶，就像一种“三层蛋糕”。他说，丰田将过渡到一个新的结构体，并将 Arene 操作系统与更新的软件服务分层。 新车身还将配备经过重新设计的专用 EV 平台，可最大限度地提高空间、性能和效率。

在全球电动汽车竞争加剧的情况下，丰田的新管理团队还表示，这家全球最大的汽车制造商的目标是到 2026 年推出 10 款新的电动汽车车型，并将当年的销量提高到 150 万辆，而去年全球销量约为 24,000 辆。

“我们将彻底改变下一代电动汽车的车辆结构和制造工艺。这是电池电动汽车的新世界，”丰田执行副总裁 Hiroki Nakajima 在东京的新闻发布会上说。为此，“我们正在创建新的特种部队，以消除各种（现有或传统的）限制以迎接新的挑战，”中岛说。

佐藤誓言要在电气化、自动驾驶和联网汽车技术推动的行业范式转变中将丰田转变为一家“移动公司”。佐藤说，丰田将研究更多的跨行业合作伙伴关系，以避免汽车制造商陷入“封闭的行业循环”。

丰田新任负责人表示，新管理团队的主题是“继承与进化”，并表示将秉承丰田继续制造更好汽车的理念，同时推动变革以取得领先地位。佐藤还提到，“新团队的首要任务是加快管理”，以增加一线员工面对新挑战和创新的机会。汽车行业的竞争预计将加剧，现有汽车制造商必须制定战略，这可能需要新鲜的想法和跳出框框的思维方式。

之前任董事长的丰田章男在 1 月份宣布领导层变动时表示，他认为应该由年轻一代的人来带领丰田面对新的挑战和竞争，并称他自己相对“老派”。丰田章男表示，他之所以选择佐藤担任新任首席执行官，是因为他渴望吸收丰田的理念并了解其技术。“新团队的使命是将丰田全面转变为一家移动出行公司。我相信新的管理团队将能够完成我无法做到的事情，”丰田章男在 1 月份的新闻发布会上说。

丰田的救赎之路，刚刚开始。