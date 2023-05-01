顶级电动卡车制造商和车队服务提供商 Xos, Inc. 推出了其第二代 Xos Hub。Hub 是一种移动充电解决方案，无需固定基础设施即可提供灵活且可扩展的直流快速充电接入。
充电基础设施是广泛采用电动汽车(EV)的重大障碍。新的 Xos Hub 提供的移动充电解决方案可以帮助克服这一障碍，加速车队电气化并实现电动汽车的更广泛使用。
关键点：
- 新的集线器具有集成电池存储功能，能量容量为 390 千瓦时，充电器输出增加 60%，从 25 千瓦增加到 40 千瓦，从而为电动汽车提供更快的充电时间。
- 它可以使用五个 CCS 1 充电头同时为多达五辆电动汽车充电，兼容商用和乘用电动汽车。
- 该设计比其前身小 43%，从 28 英尺减少到 16 英尺，并具有改进的安全功能，包括电路保护和紧急停止按钮。
- 新软件和远程信息处理设备根据非高峰和高峰时间优化充电时间，从而在五小时内充满电并降低电费。
- 第二代 Xos Hub 经过一年多的开发、设计和测试，同时考虑了客户的反馈和需求。
- 新的 Hub 与最近推出的 2023 Xos Stepvan 一样，拥有无线软件更新和与 Xosphere 车队管理平台的无缝集成。