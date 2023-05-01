顶级电动卡车制造商和车队服务提供商 Xos, Inc. 推出了其第二代 Xos Hub。Hub 是一种移动充电解决方案，无需固定基础设施即可提供灵活且可扩展的直流快速充电接入。

充电基础设施是广泛采用电动汽车(EV)的重大障碍。新的 Xos Hub 提供的移动充电解决方案可以帮助克服这一障碍，加速车队电气化并实现电动汽车的更广泛使用。

关键点：