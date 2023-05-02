增强现实 (AR) 通过Pokémon GO等应用程序在主流市场取得了重大突破。除了游戏之外，您还可以在美容和食品行业等不同领域找到 AR。因此，不同的公司一直在制造 AR 眼镜。今天，我们就来看看 Rokid最新的AR 眼镜型号Rokid Max。

Rokid Max 的主要特点是用户可以在 6 米外看到最大 215 英寸的屏幕。它的刷新率为 120 赫兹，因此您的眼睛可以享受非常流畅的显示效果。更重要的是，眼镜很轻。它们仅重 75 克，具有前后平衡。显然，有人花了很多心思让这款设备让用户感到舒适。

除此之外，Rokid Max 的一个功能不错：它考虑了近视。如果您像我一样，可能会因为没有可用的眼部校正功能而难以使用早期型号。所以要么你必须在你的普通眼镜和你的 AR 眼镜之间切换，要么你只能忍受。Rokid 的 AR 眼镜提供 0.00D 和 -6.00D 之间的近视调节。我还不确定它是如何工作的，但这非常令人兴奋。

当您购买 Rokid Max 时，您所得到的似乎有点简约。一些配件可以以合理的价格买到，但令人遗憾的是，眼镜旁边没有提供一些连接器。只需 439 美元，您就可以获得眼镜、遮光罩、手提箱、USB-C 数据线、清洁布，当然还有用户手册。