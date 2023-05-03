Advance Intelligence Group是一家由人工智能技术驱动的新加坡公司。该公司日前宣布，已经筹集到了一笔8000万美元规模的资金。

据介绍，这笔由其现有投资者Warburg Pincus和Northstar Group领投。作为背景，Advance Intelligence曾在21年时完成了一笔超4亿美元的D轮融资。

目前，Advance Intelligence已经获得了超7亿美元融资。

Advance Intelligence成立于2016年，业务遍布亚洲，并且也自称是亚洲地区头部级的专注于金融服务的独立科技初创公司。

据悉，Advance Intelligence旗下有Advance.AI、Atome Financial、Ginee三大业务部门。具体而言，Advance.AI是一家基于人工智能技术的软件服务提供商，主要为企业提供数字身份、合规、风险管理等方面的解决方案。据透露，Advance.AI已向亚非拉三地的11个国家和地区中的700多家企业提供了服务；

Atome Financial拥有先买后付服务Atome以及数字借贷服务Kredit Pintar、ND Finance三大品牌线，并通过这些服务为时尚、美容、生活、电子产品、旅游、家具等领域的超2000万消费者提供了服务；

Ginee则是一个全渠道电商卖家服务平台，主要为电商、零售方、品牌等提供精准营销、订单管理、仓储&物流管理、供应链分销管理等数字解决方案。Ginee透露，其平台已服务了超18万东南亚和中国之间的跨境商家和企业客户，累计处理4.8亿份订单和40亿美元GMV。

回到本次融资。尽管并未透露融资的具体用途，但据本次的联合领投方Warburg Pincus的相关负责人表示，目前，东南亚仍是全球增速领先的数字市场，拥有6.8亿人口，但其中大多数人仍无法负担得起并且难以获得信贷服务，因而期待与Advance Intelligence的进一步合作。