电动汽车越来越受欢迎，但充电时间长是其最大的缺点之一。为了解决这个问题，Fisker和 Ample 联手将可更换电池组带到车型Fisker Ocean中。细节有限，但两家公司表示开发工作已经在进行中，他们的目标是到 2024 年第一季度推出配备可更换电池的跨界车。距离现在还有不到一年的时间，菲斯克表示，该技术将使驾驶员能够“以像汽油一样快，每英里成本更低。”

该公司接着表示，可更换电池应该会吸引高里程司机，例如网约车行业的司机。EV 电池会随着时间的推移而退化，更换电池可能会花费一大笔钱。然而，对于可更换电池，这对车主来说不是问题。

Fisker 表示，他们的可更换电池 Ocean将针对“希望在不影响经济或运营的情况下过渡到电动汽车的车队运营商”。该公司接着说：“Ample 的技术使快速部署 EV 基础设施成为可能，以便 Fisker 能够以更快的时间表将其车辆推向更大的市场。” 该汽车制造商补充说，他们将与新合作伙伴分享“电池交换机制”的收入。

首席执行官 Henrik Fisker 在一份声明中表示：“我们很高兴能够提供 Ample 的创新电池交换系统，这将为 Fisker Ocean 以及我们打算在未来推向市场的其他车辆带来新的负担能力水平。 ” 他的观点得到了 Ample 首席执行官哈立德·哈苏纳 (Khaled Hassounah) 的回应，他表示：“我们期待着协助将 Fisker Ocean 提供给广大客户，这是我们让更多电动汽车上路的目标的一部分。”