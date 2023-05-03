起亚的全新EV9电动 SUV 具备成为这家韩国汽车制造商热销产品的所有合适要素。从引人注目的设计到创新的内饰、令人印象深刻的动力总成和广泛的功能，它证明了大型电动 SUV 可以充满乐趣和刺激，同时又非常实用。

起亚对 EV9 的供暖、通风和空调 (HVAC) 系统感到特别自豪。EV9的主要特点之一是它配备了一个专用的热泵，可以收集来自电动马达和电力电子 (PE) 系统的废热，并用它来为车厢供暖。这减少了能源消耗并有助于增加里程，因为加热机舱所需的电力更少。

在其他方面，起亚 EV9 具有两个独立的气候控制系统，可为驾驶员、前排乘客和后排乘客创建专用区域。这两个专用 HVAC 系统运行复杂的控制算法，以提高机舱舒适度，同时无论温度如何，都可以提高功耗效率。起亚还为 EV9 的第一排和第二排标配了通风和加热座椅。

电动SUV的空调也有了新的发展。起亚表示，有一个后吹系统可以最大限度地减少蒸发器上的冷凝水积聚。该系统可以确定空调是否已长时间使用，如果已使用，它将使用吹风机吹干可能积聚的水。

EV9 的所有 HVAC 系统均通过起亚最新的气候控制面板进行操作，该面板具有经过改进的全新用户界面，车主只需单击一下即可查看所有气候设置。“全新的起亚EV9 证明了客户不必为了可持续发展而做出牺牲，现代汽车欧洲技术中心的 HVAC 和 PT Cooling 集团经理 Richard Peiler 在一份新闻稿中说。“凭借这些高科技功能，EV9 为电动 SUV 细分市场树立了新标准，提供了现代 SUV 的所有舒适性和便利性，而且尾气排放零排放。”