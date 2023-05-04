基于区块链、面向国际技能专业人士的“未来工作”平台Certif-ID International GmbH，完成了160万欧元种子轮融资，由NRW-Bank和天使投资者Andreas Weinberger、Malte Pollmann、Jörg Will（IFP Executive Search合伙人）和Michael Bernhörster（Schilling Group咨询主管）领投。在TÜV Rheinland的持续支持下，Certif-ID计划将这笔资金用来扩展其在亚洲和欧洲的活动，并进一步开发其技术平台。

Certif-ID联合创始人兼首席执行官Tim Miller表示：“世界各地对技术人力的需求从未像现在如此强劲。然而，招聘、技能验证和签证发放流程跟不上变化。我们迫切需要自动化和数字化这些流程，从而尽量防止它对经济造成不利影响。”

Certif-ID的第二位联合创始人Markus Dohm补充道：“我们也很高兴能得到NRW-Bank的支持，他们重新推出了NRW.SeedCap计划。”

Certif-ID专注于自动化和数字化国际技术人力招聘流程，特别是医疗保健、工程和物流领域，以验证技能并发放签证。该公司的TalentSure产品有来自32个国家的30多万注册用户，提供1.6万个工作机会。该平台采用区块链技术，能提高候选人申请文件的透明度和可信度。

Certif ID还提供第二种产品CredSure，这是一个SaaS平台，支持公司将证书数字化并将它锚定到区块链上进行即时验证。教育提供者向毕业生发放数字徽章，这个徽章能用来展示和验证毕业生刚获得的符合行业需求的技能。